Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства

У Союзного государства России и Белоруссии вскоре сменится госсекретарь. Григорий Рапота намерен уйти в отставку. Возможно назначение на эту должность российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, говорят источники РБК

Григорий Рапота (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Москва и Минск обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, сообщили четыре источника РБК. С декабря 2011 года этот пост занимает Григорий Рапота.

Источник, близкий к российскому правительству, сказал, что Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время. О том, что он собирается оставить должность, знают и двое знакомых Рапоты.

Обсуждение кадрового вопроса продолжается, с высокой долей вероятности нынешний госсекретарь уйдет в отставку, а на его место рассматривается нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения с белорусской стороны. О том, что именно нынешний российской посол является основным кандидатом в госсекретари, говорит и источник, близкий к российскому правительству.

В посольстве России в Белоруссии, белорусском и российском министерствах иностранных дел, постоянном комитете союза от комментариев отказались.