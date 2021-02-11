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Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства

У Союзного государства России и Белоруссии вскоре сменится госсекретарь. Григорий Рапота намерен уйти в отставку. Возможно назначение на эту должность российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, говорят источники РБК
Григорий Рапота
Григорий Рапота (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Москва и Минск обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, сообщили четыре источника РБК. С декабря 2011 года этот пост занимает Григорий Рапота.

Источник, близкий к российскому правительству, сказал, что Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время. О том, что он собирается оставить должность, знают и двое знакомых Рапоты.

Обсуждение кадрового вопроса продолжается, с высокой долей вероятности нынешний госсекретарь уйдет в отставку, а на его место рассматривается нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения с белорусской стороны. О том, что именно нынешний российской посол является основным кандидатом в госсекретари, говорит и источник, близкий к российскому правительству.

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В посольстве России в Белоруссии, белорусском и российском министерствах иностранных дел, постоянном комитете союза от комментариев отказались.

В конце января стало известно, что кадровые вопросы (без уточнения, какие именно) обсуждались в ходе телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом говорится в сообщении о содержании телефонного разговора, предоставленного белорусской стороной.

РБК направил запрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову.

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По утвержденной процедуре государственный секретарь Союзного государства назначается и освобождается от должности Высшим государственным советом по представлению председателя Совета министров. В состав Высшего госсовета входят главы государств и правительств, руководители палат парламентов обеих стран. Председателем Высшего госсовета является президент Белоруссии Александр Лукашенко, председателем Совмина — российский премьер Михаил Мишустин.

В обязанности государственного секретаря входит руководство постоянным комитетом Союзного государства, который занимается реализацией Договора о союзе (подписан в 1999 году), разрабатывает предложения по стратегии развития Союзного государства, координирует работу его органов. Госсекретарь также занимается рассмотрением программ, проектов и мероприятий Союзного государства, представляет заключения по ним в Совет министров и информирует его о ходе их выполнения.

Бюджет Союзного государства на 2020 год предполагал доходы в 5,521 млрд руб., расходы в 5,377 млрд руб.

Григорий Рапота — второй государственный секретарь Союзного государства. В феврале 2016 года его полномочия были продлены на очередной четырехлетний срок, публичной информации о дальнейшем продлении полномочий не было. Его предшественником на этом посту в 2000–2011 годы был Павел Бородин. Рапота перешел на должность с поста полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. В мае прошлого года Telegram-каналы сообщали о будущей отставке госсекретаря по собственному желанию, но эту информацию опровергал секретариат Союзного государства.

С 1966 по 1990 год Григорий Рапота работал в Первом главном управлении КГБ (внешняя разведка). С 1994 по 1998 год занимал должность заместителя директора Службы внешней разведки России, курировал партнерские связи с иностранными спецслужбами. Был также заместителем секретаря Совета безопасности России, генеральным директором госкомпании «Росвооружение», первым замминистра торговли, первым замом министра науки, промышленности и технологий, генеральным секретарем Евразийского экономического сообщества (2001–2007 годы). Имеет звание генерал-лейтенанта в отставке.

«Несмотря на то что Союзное государство — наднациональная структура, ее деятельность — это производная от тех решений, которые согласовываются на двустороннем межгосударственном уровне между руководством России и Беларуси, а не наоборот, когда на наднациональном уровне принимается решение и затем спускается «вниз» для имплементации на уровне государства», — обращает внимание генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

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Григорий Рапота

По его словам, в последние годы и экспертами, и в СМИ часто обсуждался вопрос эффективности существующего с 1999 года Союзного государства и вообще его необходимости. Поэтому в случае смены госсекретаря, скорее всего, основной целью нового руководителя постоянного комитета будет, с одной стороны, сохранение преемственности уже запущенных проектов и союзных программ, а с другой стороны — перезапуск работы этой структуры, полагает Рекеда. Однако серьезные изменения роли и эффективности этого наднационального объединения двух стран могут произойти не из-за смены государственного секретаря, а лишь в случае продвижения России и Белоруссии по пути углубления интеграции, которая сейчас стоит на паузе, указывает он.

Авторы
Александр Атасунцев, Наталья Галимова
При участии
Полина Химшиашвили
Белоруссия Союзное государство Григорий Рапота Дмитрий Мезенцев
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