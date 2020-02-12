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Bloomberg узнал о попытке Путина убедить Лукашенко создать «сверхдержаву»

Издание утверждает, что российский президент несколько раз предлагал белорусскому коллеге объединиться, однако Лукашенко на это ответил категорическим отказом
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пытался убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в необходимости создать «сверхдержаву» из двух стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле.

Это, пишет агентство, было планом А для сохранения Путина у власти, после того как истечет срок его полномочий в 2024 году. Однако этот «план провалился», пишет Bloomberg после встречи Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

По данным агентства, российский президент обсуждал этот вопрос с белорусским лидером за месяц до 15 января, когда выступил с посланием Федеральному собранию и предложил изменить Конституцию. Поглощение Белоруссии позволило бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового Союзного государства, уточняют собеседники Bloomberg. Лукашенко, будучи сторонником интеграции, выступил категорически против, сообщили близкие к Кремлю источники.

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Сам Лукашенко в конце декабря заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что не желает возникновения ситуации, при которой его будет касаться проблема смены власти в России в 2024 году. «Я в этом не участвую. И участвовать никогда не буду, и я это сказал вашему президенту. Я наелся, я не царь. Я пахарь. Мне хватило, чтобы ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте», — заявил белорусский президент.

В том же интервью Лукашенко заявил, что считает главным принципом честного союза равноправие. «Если вы хотите, чтобы я согласился на какую искусственную дележку власти — не будет. Народы должны определяться. А совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже в плане единого государства: вы вступаете в состав Беларуси», — сказал он.

Путину вопрос о том, мог бы он гипотетически возглавить Союзное государство после 2024 года, был задан во время большой пресс-конференции 19 декабря прошлого года. Президент, однако, на него не ответил. Он указал, что решения, которые были в свое время приняты по поводу строительства Союзного государства, не реализованы.

Позже Путин предложил закрепить в Основном законе страны роль и статус Госсовета. В Кремле объяснили это необходимостью улучшения функционирования политической системы и развития социально-ориентированного государства.

На встрече с общественностью в Череповце Путин заявил, что предложил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия. «На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью», — сказал президент.

В декабре прошлого года Дмитрий Медведев, который тогда возглавлял российский кабмин, сообщил, что после выполнения 30 «дорожных карт» в рамках договора о Союзном государстве России и Белоруссии «можно будет посмотреть и на 31-ю «дорожную карту». Этот документ подразумевает дальнейшую интеграцию и создание наднациональных институтов, единые валюту и эмиссионный центр.

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Однако согласовать «дорожные карты» сторонам не удалось. Одним из главных спорных моментов стал вопрос о ценах на нефть для Белоруссии.

Также не были согласованы таможенные вопросы, вопросы общего налогообложения, прослеживаемости импортных товаров. Минск в итоге не добился от Москвы скидки на нефть, получив лишь согласие покупать нефть по мировым ценам. Белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой позже заявил, что это и было основным требованием Лукашенко.

Авторы: Кристина Астафурова, Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко
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