Bloomberg узнал о попытке Путина убедить Лукашенко создать «сверхдержаву»

Издание утверждает, что российский президент несколько раз предлагал белорусскому коллеге объединиться, однако Лукашенко на это ответил категорическим отказом

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пытался убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в необходимости создать «сверхдержаву» из двух стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле.

Это, пишет агентство, было планом А для сохранения Путина у власти, после того как истечет срок его полномочий в 2024 году. Однако этот «план провалился», пишет Bloomberg после встречи Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

По данным агентства, российский президент обсуждал этот вопрос с белорусским лидером за месяц до 15 января, когда выступил с посланием Федеральному собранию и предложил изменить Конституцию. Поглощение Белоруссии позволило бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового Союзного государства, уточняют собеседники Bloomberg. Лукашенко, будучи сторонником интеграции, выступил категорически против, сообщили близкие к Кремлю источники.

Сам Лукашенко в конце декабря заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что не желает возникновения ситуации, при которой его будет касаться проблема смены власти в России в 2024 году. «Я в этом не участвую. И участвовать никогда не буду, и я это сказал вашему президенту. Я наелся, я не царь. Я пахарь. Мне хватило, чтобы ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте», — заявил белорусский президент.