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«Спутник V» зарегистрировали в Бахрейне

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Государственное управление в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Он занимается продвижением разработки за рубежом.

Вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры, используемой в неотложных случаях. Это значит, что дополнительные испытания на территории страны не проводились.

Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей регистрацию «Спутник V», указывается в заявлении фонда. Вакцина уже была одобрена в некоторых странах ближнего зарубежья — Белоруссии, Армении, Туркменистане.

Также препарат зарегистрировали в ряде стран Латинской и Центральной Америки, в государствах Азии и Африки, в том числе Тунисе, Ливане, Алжире и других.

В конце января российский препарат одобрила для использования первая страна ЕС — Венгрия. На Балканах российскую разработку одобрили в Сербии и Республике Сербской (территория входит в состав Боснии и Герцеговины).

«Спутник V» — российская векторная вакцина, разработанная в центре им. Н.Ф.Гамалеи на основе двух аденовирусов. Она была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. По данным журнала Lancet, третья фаза испытаний показала 91-процентную эффективность вакцины. 

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