«Спутник V» зарегистрировали в Бахрейне

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Государственное управление в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Он занимается продвижением разработки за рубежом.

Вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры, используемой в неотложных случаях. Это значит, что дополнительные испытания на территории страны не проводились.

Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей регистрацию «Спутник V», указывается в заявлении фонда. Вакцина уже была одобрена в некоторых странах ближнего зарубежья — Белоруссии, Армении, Туркменистане.

Также препарат зарегистрировали в ряде стран Латинской и Центральной Америки, в государствах Азии и Африки, в том числе Тунисе, Ливане, Алжире и других.