Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Министерство здравоохранения Туниса зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Таким образом, Тунис стал третьей страной в Африке, зарегистрировавшей российский препарат. «Спутник V» ранее был зарегистрирован в Алжире и Республике Гвинея.