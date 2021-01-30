Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов оказать Тунису поддержку для получения доступа к вакцине.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Тунисе зарегистрировали более 206 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.

26 января Дмитриев заявил, что «Спутник V» при поддержке фонда в скором времени зарегистрируют в 25 странах мира. Ранее российскую вакцину одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае. Венгрия первой из стран ЕС зарегистрировала российский препарат в рамках ускоренной процедуры.

«Спутник V» — российская векторная вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, разработанная Центром имени Н.Ф. Гамалеи и зарегистрированная в России в августе 2020 года.