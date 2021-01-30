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Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство здравоохранения Туниса зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Таким образом, Тунис стал третьей страной в Африке, зарегистрировавшей российский препарат. «Спутник V» ранее был зарегистрирован в Алжире и Республике Гвинея.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов оказать Тунису поддержку для получения доступа к вакцине.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Тунисе зарегистрировали более 206 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.

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26 января Дмитриев заявил, что «Спутник V» при поддержке фонда в скором времени зарегистрируют в 25 странах мира. Ранее российскую вакцину одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае. Венгрия первой из стран ЕС зарегистрировала российский препарат в рамках ускоренной процедуры.

«Спутник V» — российская векторная вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, разработанная Центром имени Н.Ф. Гамалеи и зарегистрированная в России в августе 2020 года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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