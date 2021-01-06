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Россия договорилась с Сербией о поставке 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии заключили соглашение о поставке 2 млн доз вакцины «Спутник V». Об этом говорится в сообщении на сайте РФПИ.

Препарат для поставок в Сербию будет изготавливаться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Договоренность, как отметили в фонде, позволит обеспечить вакцинацию 1 млн жителей Сербии (по две дозы вакцины на каждого). Как отметили в РФПИ, применение вакцины было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране, только на основании проведенных Россией испытаний.

В Сербии разрешили применение вакцины «Спутник V»
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Фото:Антон Ваганов / Reuters

«Спутник V» уже получили председатель народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, а также глава МВД страны Александр Вулин, сообщает местное издание Informer.

Сербия разрешила использование «Спутник V» в конце декабря. Тогда регулятор выдал разрешение на ввоз в страну 2,4 тыс. доз препарата. Представитель Агентства по лекарственным препаратам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии Павле Делич отмечал, что «Спутник V» соответствует всем требованиям к эффективности и безопасности вакцин. До этого в страну доставили пробную партию из 20 доз препарата.

Ранее Премьер-министр Сербии Ана Брнабич говорила, что Белград заинтересован в совместном производстве препарата. 20 декабря президент страны Александр Вучич говорил, что сербские власти обсуждали такую возможность с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

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