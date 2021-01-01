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СМИ узнали о возбуждении дела в отношении бывшего схимонаха Сергия

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В отношении отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), которого ночью задержали в Среднеуральском монастыре, возбуждено уголовное дело о склонении к совершению самоубийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Романова возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства», — отметил собеседник агентства.

О том, что Сергию предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), также сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов бывшего схимонаха. Дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, утром Сергия конвоируют в Москву для избрания меры пресечения, рассказали адвокаты.

Как сообщил изданию Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря, предположительно, поводом для задержания и допроса стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале сторонника Сергия Всеволода Могучева 5 декабря. Во время этой проповеди бывший схиигумен приводил в пример историю о добровольном уходе из жизни. Во время проповеди Сергий также спрашивал у собравшихся, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее.

По словам Савченко, речь при этом шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей и о патриотизме.

Бывшего схимонаха Сергия задержали в Среднеуральском монастыре
Общество
Бывший схимонах Сергий (Романов)

Заявление в прокуратуру с просьбой проверить ролик на предмет призыва к самоубийствам подавал уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков, увидевший в проповеди нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По его словам, в храме во время проповеди присутствовали несовершеннолетние.

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В ночь на 29 декабря Сергия (Романова) задержали в Среднеуральском женском монастыре для дачи показаний, передавали ТАСС и «РИА Новости».

В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил в нем власть. В своих проповедях, которые публиковались на YouTube-канале сторонников схимонаха, он называл коронавирус выдумкой, заявлял об угрозе «чипизации» населения, вреде от 5G и требовал смены власти в России.

В июле схимонаха Сергия лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, а в сентябре церковный суд отлучил его от церкви.

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