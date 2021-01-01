СМИ узнали о возбуждении дела в отношении бывшего схимонаха Сергия

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В отношении отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), которого ночью задержали в Среднеуральском монастыре, возбуждено уголовное дело о склонении к совершению самоубийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Романова возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства», — отметил собеседник агентства.

О том, что Сергию предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), также сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов бывшего схимонаха. Дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, утром Сергия конвоируют в Москву для избрания меры пресечения, рассказали адвокаты.

Как сообщил изданию Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря, предположительно, поводом для задержания и допроса стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале сторонника Сергия Всеволода Могучева 5 декабря. Во время этой проповеди бывший схиигумен приводил в пример историю о добровольном уходе из жизни. Во время проповеди Сергий также спрашивал у собравшихся, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее.

По словам Савченко, речь при этом шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей и о патриотизме.