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Суд арестовал бывшего схиигумена Сергия по делу о склонении к суициду

Суд на два месяца заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия, задержанного накануне в ходе штурма захваченного им Среднеуральского монастыря. Он обвиняется в склонении детей к суициду и самоуправстве
Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) у Басманного суда
Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) у Басманного суда (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца, до 28 февраля, бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Сергию предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 УК (самоуправство), уточнили в пресс-службе.

Дело расследует центральный аппарат СКР, уточнили во вторник, 29 декабря, адвокаты бывшего схиигумена. Адвокат Дмитрий Савченко, представляющий интересы Среднеуральского монастыря, пояснял «Коммерсанту», что поводом для задержания могла быть проповедь под названием «За веру Христа мы на смерть стоим», видео которой выложил в интернет один из сторонников Сергия. В проповеди он приводил в пример историю о добровольном уходе из жизни и спрашивал у собравшихся, готовы ли они умереть «за Россию, за детей, за будущее». Ранее уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков обратился в прокуратуру с требованием проверить ролик, указав, что проповедь слушали в том числе и несовершеннолетние.

Видео: Пресс-служба Басманного суда
Видео: Пресс-служба Басманного суда
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В ночь на 29 декабря силовики при участии нескольких десятков сотрудников ОМОНа штурмом взяли захваченный Сергием Среднеуральский монастырь, провели обыск и задержали бывшего схиигумена, при этом его сторонники утверждали, что росгвардейцы «сняли все золото в Спорительнице хлебов с икон, ведут себя нагло, монахинь держат группами под охраной» и что силовики «вывезли все сейфы из бухгалтерии». По словам адвоката бывшего схиигумена Светланы Герасимовой, из монастыря вывезли «пять-шесть» автозаков с задержанными паломниками.

Основатель Среднеуральского монастыря в честь иконы «Спорительница хлебов» cхиигумен Сергий получил известность весной 2020 года из-за проповедей, которые публиковались на YouTube. В них он отрицал опасность «коронавируса» и жестко критиковал закрытие церквей, связывая «псевдопандемию» с деятельностью мирового правительства и «жидомасонского капитала». Сергий предрекал скорый приход Антихриста, говорил о «смертельных чипах» в будущей вакцине от COVID-19 и «электронном лагере Сатаны», писала «Медиазона». Сергий также много критиковал президента Владимира Путина, считая его «ширмой для хасидов», отмечала Русская служба Би-би-си.

Это стало причиной его конфликта с официальной Екатеринбургской епархией, которая в конце концов наложила на Сергия запрет проповедовать, служить, исповедовать и причащать.

После этого в июне 2020 года Сергий сместил настоятельницу монастыря Варвару (Крыгину) и фактически заблокировал обитель, выставив вокруг нее оцепление из казаков, которые пускали внутрь только паломников. Екатеринбургская епархия считает, что монастырь удерживается незаконно.

В июле схимонаха Сергия лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, а в сентябре церковный суд отлучил его от церкви. Сергий был оштрафован на 90 тыс. руб. за фейки о коронавирусе; также осенью следователи возбудили уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря. Русская служба Би-би-си ранее писала о практике насилия и жестокого обращения с детьми — воспитанниками обители.

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«Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению», — написал во вторник, 29 декабря, глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Автор
Маргарита Алехина
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