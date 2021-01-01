Суд арестовал бывшего схиигумена Сергия по делу о склонении к суициду

Суд на два месяца заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия, задержанного накануне в ходе штурма захваченного им Среднеуральского монастыря. Он обвиняется в склонении детей к суициду и самоуправстве

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) у Басманного суда (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца, до 28 февраля, бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Сергию предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 УК (самоуправство), уточнили в пресс-службе.

Дело расследует центральный аппарат СКР, уточнили во вторник, 29 декабря, адвокаты бывшего схиигумена. Адвокат Дмитрий Савченко, представляющий интересы Среднеуральского монастыря, пояснял «Коммерсанту», что поводом для задержания могла быть проповедь под названием «За веру Христа мы на смерть стоим», видео которой выложил в интернет один из сторонников Сергия. В проповеди он приводил в пример историю о добровольном уходе из жизни и спрашивал у собравшихся, готовы ли они умереть «за Россию, за детей, за будущее». Ранее уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков обратился в прокуратуру с требованием проверить ролик, указав, что проповедь слушали в том числе и несовершеннолетние.

Видео: Пресс-служба Басманного суда

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В ночь на 29 декабря силовики при участии нескольких десятков сотрудников ОМОНа штурмом взяли захваченный Сергием Среднеуральский монастырь, провели обыск и задержали бывшего схиигумена, при этом его сторонники утверждали, что росгвардейцы «сняли все золото в Спорительнице хлебов с икон, ведут себя нагло, монахинь держат группами под охраной» и что силовики «вывезли все сейфы из бухгалтерии». По словам адвоката бывшего схиигумена Светланы Герасимовой, из монастыря вывезли «пять-шесть» автозаков с задержанными паломниками.

Основатель Среднеуральского монастыря в честь иконы «Спорительница хлебов» cхиигумен Сергий получил известность весной 2020 года из-за проповедей, которые публиковались на YouTube. В них он отрицал опасность «коронавируса» и жестко критиковал закрытие церквей, связывая «псевдопандемию» с деятельностью мирового правительства и «жидомасонского капитала». Сергий предрекал скорый приход Антихриста, говорил о «смертельных чипах» в будущей вакцине от COVID-19 и «электронном лагере Сатаны», писала «Медиазона». Сергий также много критиковал президента Владимира Путина, считая его «ширмой для хасидов», отмечала Русская служба Би-би-си.