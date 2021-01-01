В РПЦ прокомментировали задержание бывшего схиигумена Сергия

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Бывший схиигумен Сергий, задержанный ночью в Среднеуральском женском монастыре, не услышал призывы Русской православной церкви к покаянию и исправлению, заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению», — написал Легойда.

Он также выразил уверенность в том, что священники Екатеринбургской епархии сделают все для скорейшего восстановления в Среднеуральском монастыре мира и здоровой церковной жизни.

Бывшего схимонаха Сергия задержали в ночь на 29 декабря. Против него возбудили дело по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица).