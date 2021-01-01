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В РПЦ прокомментировали задержание бывшего схиигумена Сергия

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Бывший схиигумен Сергий, задержанный ночью в Среднеуральском женском монастыре, не услышал призывы Русской православной церкви к покаянию и исправлению, заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению», — написал Легойда.

Он также выразил уверенность в том, что священники Екатеринбургской епархии сделают все для скорейшего восстановления в Среднеуральском монастыре мира и здоровой церковной жизни.

Бывшего схимонаха Сергия задержали в ночь на 29 декабря. Против него возбудили дело по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица).

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Как сообщал «Коммерсантъ», предположительно, поводом для задержания бывшего священника стала его проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале его сторонника Всеволода Могучева. Во время этой проповеди Сергий приводил в пример историю о добровольном уходе из жизни, а также спрашивал у собравшихся, готовы ли они умереть за Россию, за детей и за будущее.

Заявление в прокуратуру с просьбой проверить видео на предмет призыва к самоубийству подал уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков. Он увидел в проповеди нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По его словам, во время проповеди в храме находились несовершеннолетние.

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Сергий известен своими выступлениями, в которых он называл коронавирус выдумкой, заявлял об угрозе чипизации населения и вреде от 5G. В июне священник сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил в нем власть. В июле его лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, а в сентябре церковный суд отлучил его от церкви.

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