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Дело Навального ,  
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Либертарианцы подали заявку на митинг в Москве в поддержку Навального

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных 23 февраля. Об этом РБК сообщили в партии.

Заявленная численность участников акции — до 5 тыс. человек.

Темой протестов указано, в частности, несогласие с преследованиями Навального, муниципального депутата Юлии Галяминой и аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Власти Москвы отказали либертарианцам в проведении митинга на Сахарова
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Проспект Сахарова в Москве

Партия указала 11 возможных мест проведения митинга. РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В Twitter Либертарианской партии отмечается, что КПРФ ранее анонсировала свой митинг. «Если коронавирус позволяет согласовывать мероприятие коммунистам, почему бы ему не дать согласовать мероприятие нам?», — говорится в сообщении. КПРФ собирается провести всероссийскую акцию протеста в честь Дня защитника Отечества. Акция пока не согласована с властями.

Либертарианцы уже пытались провести на проспекте Сахарова 100-тысячный митинг в поддержку Навального и против политических репрессий 31 января. Однако московские власти отказали партии из-за коронавирусных ограничений.

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Навального задержали 17 января сразу после его возвращения в Россию из Германии, где политик был на лечении. ФСИН потребовала заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство, по его постановлению Навальный должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Несанкционированные акции в поддержку политика прошли в разных регионах России 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», 23 января по всей стране задержали более 4 тыс. человек, 31 января более 5 тыс.

Кремль отреагировал на слова Волкова о приостановке акций протеста
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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков 4 февраля сообщил, что его соратники не планируют организовывать новые протесты. Он пояснил, что частое повторение акций снизит число их участников и приведет к «всеобщему разочарованию».

«Мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам... Это не то, что мы хотим», — добавил Волков. Он попросил сторонников оппозиции вместо протестов сконцентрироваться на осенних выборах в Госдуму.

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