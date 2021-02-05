Кремль отреагировал на слова Волкова о приостановке акций протеста
Анонсирование несогласованных акций протеста не коррелирует с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление соратника Алексея Навального Леонида Волкова.
«Вы знаете, не применительно к отдельно взятому заявлению, в целом, наша позиция хорошо известна — анонсирование каких либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом», — сказал Песков.
Он добавил, что «есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле».
Представитель Кремля повторил озвученную им ранее мысль о заявлениях соратников Навального, «где адресатом выступали зарубежные государства». «Полная демонстрация статуса иноагента. Даже не нуждается в каких-то разъяснениях», — заключил Песков.