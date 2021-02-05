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Дело Навального ,  
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Кремль отреагировал на слова Волкова о приостановке акций протеста

Дмитрий Песков напомнил о процедурах согласования акций протеста, которые позволяют оставаться в правовом поле. Накануне Волков объявил, что новых акций протеста сторонников Навального в ближайшее время не будет
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Анонсирование несогласованных акций протеста не коррелирует с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление соратника Алексея Навального Леонида Волкова.

«Вы знаете, не применительно к отдельно взятому заявлению, в целом, наша позиция хорошо известна — анонсирование каких либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом», — сказал Песков.

Он добавил, что «есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле».

Представитель Кремля повторил озвученную им ранее мысль о заявлениях соратников Навального, «где адресатом выступали зарубежные государства». «Полная демонстрация статуса иноагента. Даже не нуждается в каких-то разъяснениях», — заключил Песков.

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Леонид Волков

Ранее Волков сообщил, что соратники Навального не планируют проводить новые акции протеста в ближайшее время. По его словам, продолжение несогласованных акций на регулярной основе, каждую неделю, приведет к тому, что численность акций уменьшится и наступит «всеобщее разочарование».

«Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам... Это не то, что мы хотим», — пояснил Волков.

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Он призвал сторонников Алексея Навального «сконцентрироваться на осени» и выборах в Госдуму. При этом Волков пояснил, что добиваться освобождения Навального его сторонники намерены «внешнеполитическими методами». Волков подчеркнул, что штабы Навального выступают против поворота протестов в «насильственное русло».

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Джо Байден

Несогласованные акции протеста прошли в Москве, Петербурге и других городах России 23 и 31 января, а также в день суда над Навальным 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», после несанкционированных митингов 23 января в стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве; после акции 31 января число задержанных превысило 5 тыс. человек, в том числе 1653 в Москве и 1159 в Санкт-Петербурге. Во время протестов 2 февраля задержали свыше 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в Москве, подсчитали в «ОВД-Инфо».

Возбуждены сотни административных производств, изоляторы и спецприемники Москвы оказались переполнены. Кроме административных дел власти возбудили уголовные производства по различным статьям, как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, их количество уже достигло 50.

Автор
Владислав Гордеев
акции протеста Дмитрий Песков Алексей Навальный Леонид Волков
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