В ФРГ объяснили необходимость моратория на «Северный поток-2»

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Введение моратория на строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо в качестве паузы для проведения переговоров между Россией, Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген.

«Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство [«Северного потока — 2»], но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры», — сказал Ретген.

По его словам, таким образом будет устранена озабоченность Запада о том, что газопровод будет использоваться Россией в качестве «геополитического оружия против стран Восточной Европы».

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