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СМИ узнали об условии США для отмены санкций против «Северного потока-2»

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Новая администрация США сигнализировала Германии о готовности вести диалог о снятии санкций с газопровода «Северный поток — 2», если страна предложит механизм для защиты интересов Украины, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

Американская сторона готова обсуждать проект при том условии, что Берлин представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно газопровода. В частности, США стремятся не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры и предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа, передает газета. Вопрос реализации проекта должен быть увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину, отметил один из собеседников.

«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение», — указал другой источник газеты. «В противном случае нам не удастся решить проблему по теме «Северный поток — 2», — добавил он.

По данным Handelsblatt, Германия пока не сообщила о конкретных уступках, но выразила готовность к обсуждению. «Если есть желание говорить, это политическая возможность, которую мы должны использовать», — цитирует газета статс-секретаря в МИД ФРГ Нильса Аннена.

Материал дополняется.

Автор
Анастасия Батманова
США Германия Северный поток-2
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