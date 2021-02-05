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Суд возобновил рассмотрение раздела имущества Петросяна и Степаненко

Елена Степаненко и Евгений Петросян
Елена Степаненко и Евгений Петросян (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Хамовнический районный суд Москвы возобновил производство по делу о разделе имущества артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, рассказал РБК адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Да, суд возобновил. Экспертиза завершена, будем изучать материалы», — сказал Жорин.

Эту информацию подтвердили в суде агентству «РИА Новости».

Суд развел Петросяна и Степаненко
Общество
Евгений Петросян

Бракоразводный процесс Петросян и Степаненко начали летом 2018 года. В начале августа супруга подала иск о разделе имущества. В ответ Петросян направил встречное заявление. По словам Жорина, к тому моменту переговоры шли уже шесть месяцев. Адвокат говорил, что изначально его подзащитный предложил супруге разделить имущество поровну, но она отказалась. Затем последовали еще два предложения. Она не дала на них окончательного варианта и подала в суд.

Заседание проходило в закрытом режиме. На время развода суд наложил обеспечительный арест на имущество супругов. Позже, в октябре, в качестве обеспечительных мер были арестованы счета Степаненко. В ноябре суд расторг брак.

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