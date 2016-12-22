Степаненко обратилась в суд о разделе имущества с Петросяном
Общество, 10:06
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Степаненко обратилась в суд о разделе имущества с Петросяном
Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко начали процесс раздела совместно нажитого имущества в Хамовническом суде Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
Степаненко подала иск 4 июля к Петросяну, заявление будет рассмотрено судом 6 августа. Об этом также говорится в деле в картотеке суда, ответчиком указан Петросянц Е.В. (настоящая фамилия юмориста).
В беседе с агентством «Москва» Петросян заявил, что не знает об иске по разделу имущества, и назвал информацию «недоразумением».
Петросян и Степаненко поженились в 1985 году. Они неоднократно совместно выступали на сцене и участвовали в юмористических телепрограммах.