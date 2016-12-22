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Суд закрыл заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна
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Суд закрыл заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна
Общество, 12:10
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Суд закрыл заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна

Хамовнический районный суд Москвы проводит в закрытом режиме заседание о разделе нажитого имущества артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В начале судебного заседания о разделе нажитого имущества адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил отвод судьи Натальи Шивьевой.

«Считаем, что судья Шивьева не может рассматривать данное дело: она не разъяснила лицам их права и обязанности и не разрешила закончить дело мировым соглашением», — сказал Жорин. Он также отметил, что судья нарушила ст. 166 Гражданского кодекса, и указал на ее необъективность.

Представитель Степаненко Елена Забралова выступила против отвода, который суд в итоге не удовлетворил. После этого Забралова попросила рассмотреть заседание в закрытом режиме. Жорин поддержал это ходатайство.

При принятии решения о закрытии судебного процесса судья указала, что ни Петросян, ни Степаненко не госслужащие, и они имеют право на неприкосновенность частной жизни.

В начале августа стало известно, что Степаненко 4 августа подала к Петросяну иск о разделе имущества. Она намерена взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества, общий объем которого составляет 1,5 млрд руб. Петросян подал встречный иск. Адвокат Петросяна уточнил, что внесудебные переговоры о разделе имущества идут между артистами уже около полугода.

Теги: бракоразводный процесс , артисты , имущество
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