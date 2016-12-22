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Суд развел Петросяна и Степаненко
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Суд развел Петросяна и Степаненко
Общество, 10:23
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Суд развел Петросяна и Степаненко
Иск о расторжении брака подавал Евгений Петросян после того, как его жена обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества
Евгений Петросян (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально расторгнут. Об этом ТАСС сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин и подтвердила РБК пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

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«Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс», — заявил Жорин, добавив, что сторона Петросяна относится к этому решению как к «маленькой, но важной победе».

«Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — добавил защитник.

«В настоящий момент гражданское дело по исковым требованиям о расторжении брака было рассмотрено, исковые требования удовлетворены, поэтому брак был расторгнут. В настоящее время рассматривается раздел совместно нажитого в браке имущества», — рассказала РБК пресс-секретарь суда.

Развод артистов, чей брак длился более 30 лет, начался в августе. Причины расставания официально стороны не называли. Степаненко и Петросян также ведут судебную тяжбу о разделе совместного нажитого имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд руб.

Громкие разводы последних лет в России

Евгений Петросян и Елена Степаненко

О разводе пары знаменитых юмористов после более чем 30 лет совместной жизни стало известно в начале августа 2018 года. Сначала сообщалось, что Степаненко намерена взыскать с Петросяна в суде 80% совместно нажитого имущества, которое оценивают в 1,5 млрд руб. Однако затем ее адвокат заявил, что речь идет менее чем о 50% имущества. «У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Ну это житейское дело. Ну так случилось», — заявила юмористка, комментируя развод. 

Сергей и Матильда Шнуровы

О разводе знаменитого рок-музыканта с женой стало известно в мае 2018 года. Супруги прожили вместе 8 лет. «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал Шнуров в своем Instagram.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

Народный артист СССР и директор театра под его руководством Цымбалюк-Романовская поженились в феврале 2016 года. В ноябре 2017 года брак был расторгнут по просьбе актера, который обвинил супругу в том, что она «ворует деньги из его кармана». После расторжения брака экс-супруга Джигарханяна уволилась с поста директора театра.

Игорь и Ольга Сечины

В ноябре 2017 года стало известно о разводе главы «Роснефти» с супругой. В самой компании информацию о разводе комментировать не стали, а представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что раскрытие информации о личной жизни главного исполнительного директора компании не входит в компетенцию пресс-службы. «Да и вообще ни в чью компетенцию не входит», — отметил он.

Роман Абрамович и Дарья Жукова

Миллиардер и его жена приняли решение разойтись в августе 2017 года, после десяти лет совместной жизни. «Мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорилось в совместном заявлении пары. У бывших супругов двое детей, которых они намеревались воспитывать вместе.

Дмитрий и Елена Рыболовлевы

Жена миллиардера, бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева подала на развод в Женеве еще в 2008 году. Через шесть лет судебных тяжб, в 2014 году, суд обязал бизнесмена выплатить супруге $4,5 млрд. Однако в июне 2015 года апелляционный суд сократил компенсацию до $603 млн. Осенью того же года экс-супруги опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они прекращают все связанные с разводом юридические процессы и отзывают все иски друг против друга.

Даниил Хачатуров и Ульяна Сергеенко

Владелец Группы компаний «Росгосстрах» Даниил Хачатуров развелся с дизайнером Ульяной Сергеенко осенью 2015 года. Сообщалось, что перед женитьбой пара оформила брачный договор, по условиям которого в случае развода супруги не претендуют на собственность друг друга. «Я просто не чувствовала, что он меня любит, и устала жить как ни в чем не бывало», — прокомментировала позднее развод Сергеенко. Также сообщалось, что суд обязал бизнесмена выплачивать алименты на воспитание дочери пары 100 тыс. руб. в месяц.

Эмин Агаларов и Лейла Алиева

Вице-президент Crocus Group и дочь президента Азербайджана прожили в браке девять лет и объявили о разводе в мае 2015 года. Алиева в своем Instagram отметила, что в последний год их брак носил формальный характер. «Мы давно живем раздельно, в разных городах. Пришло время официально оформить наш развод, что мы и сделали. Мы остаемся друзьями», — написала она.

Сергей и Ирина Собянины

О разводе московского градоначальника с его супругой стало известно в феврале 2014 года. Пара состояла в браке 28 лет и воспитала двух дочерей. «Мы решили развестись. Это наше с Ириной решение. Мы уважаем друг друга и сохраняем добрые отношения. Мы надеемся на понимание и просим уважать наше право на личную жизнь», — заявил московский мэр.

Владимир и Наталья Потанины

Президент холдинга «Интеррос» подал на развод еще в конце 2013 года после 30 лет совместной жизни. Бизнесмен не предполагал раздела активов, но его супруга решила защищать свои интересы в суде и добиться компенсации за акции крупнейших компаний Потанина. В интервью Forbes Потанина рассказала, что предложение мужа о разводе стало для нее шоком. «Я считала, в нашей семье отношения основаны на уважении, честности, порядочности. Я никогда не встречала человека, которому бы доверяла больше, чем ему», — говорила она. Потанина требовала компенсации за акции мужа общей суммой около 1 трлн руб.​, однако суд встал на сторону бизнесмена. Процесс продолжался несколько лет, в марте 2018 года Верховный суд отказался пересматривать дело о разделе имущества.

Материал дополняется

Авторы: Маргарита Девяткина, Екатерина Костина.
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