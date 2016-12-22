Суд развел Петросяна и Степаненко

Иск о расторжении брака подавал Евгений Петросян после того, как его жена обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества

Евгений Петросян (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально расторгнут. Об этом ТАСС сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин и подтвердила РБК пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

«Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс», — заявил Жорин, добавив, что сторона Петросяна относится к этому решению как к «маленькой, но важной победе».

«Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — добавил защитник.

«В настоящий момент гражданское дело по исковым требованиям о расторжении брака было рассмотрено, исковые требования удовлетворены, поэтому брак был расторгнут. В настоящее время рассматривается раздел совместно нажитого в браке имущества», — рассказала РБК пресс-секретарь суда.

Развод артистов, чей брак длился более 30 лет, начался в августе. Причины расставания официально стороны не называли. Степаненко и Петросян также ведут судебную тяжбу о разделе совместного нажитого имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд руб.

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