Суд арестовал счета Елены Степаненко из-за развода с Петросяном

В рамках бракоразводного процесса наложен обеспечительный арест на счета артистки Елены Степаненко, сообщил РБК адвокат ее супруга Евгения Петросяна Сергей Жорин.
РБК не удалось оперативно связаться с адвокатом Елены Степаненко Еленой Забраловой.
В пресс-службе Хамовнического районного суда Москвы не смогли уточнить РБК, на что именно наложены обеспечительные меры, отметив, что процесс идет в закрытом режиме.
«Изначально, когда иск поступил, выносилось определение об удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер. На что конкретно накладывались обеспечительные меры, в чем конкретно они состояли, не смогу пояснить, поскольку затем рассмотрение дела было закрыто», — сообщили в пресс-службе суда.
Евгений Петросян и Елена Степаненко поженились в 1985 году. Об иске Степаненко к Петросяну стало известно в августе 2018 года, тогда же суд наложил арест на совместное имущество супругов на время бракоразводного процесса. Источник ТАСС отмечал, что общая стоимость нажитого имущества составляет 1,5 млрд руб.
Адвокат Степаненко сообщал, что артистка намерена отсудить у Петросяна 57% имущества, в том числе часы юмориста и коллекционные оккультные книги.
Евгений Петросян и Елена Степаненко
О разводе пары знаменитых юмористов после более чем 30 лет совместной жизни стало известно в начале августа 2018 года. Сначала сообщалось, что Степаненко намерена взыскать с Петросяна в суде 80% совместно нажитого имущества, которое оценивают в 1,5 млрд руб. Однако затем ее адвокат заявил, что речь идет менее чем о 50% имущества. «У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Ну это житейское дело. Ну так случилось», — заявила юмористка, комментируя развод. Следующее судебное заседание запланировано на 11 октября.
Сергей и Матильда Шнуровы
О разводе знаменитого рок-музыканта с женой стало известно в мае 2018 года. Супруги прожили вместе 8 лет. «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал Шнуров в своем Instagram.
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Народный артист СССР и директор театра под его руководством Цымбалюк-Романовская поженились в феврале 2016 года. В ноябре 2017 года брак был расторгнут по просьбе актера, который обвинил супругу в том, что она «ворует деньги из его кармана». После расторжения брака экс-супруга Джигарханяна уволилась с поста директора театра.
Игорь и Ольга Сечины
В ноябре 2017 года стало известно о разводе главы «Роснефти» с супругой. В самой компании информацию о разводе комментировать не стали, а представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что раскрытие информации о личной жизни главного исполнительного директора компании не входит в компетенцию пресс-службы. «Да и вообще ни в чью компетенцию не входит», — отметил он.
Роман Абрамович и Дарья Жукова
Миллиардер и его жена приняли решение разойтись в августе 2017 года, после десяти лет совместной жизни. «Мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорилось в совместном заявлении пары. У бывших супругов двое детей, которых они намеревались воспитывать вместе.
Дмитрий и Елена Рыболовлевы
Жена миллиардера, бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева подала на развод в Женеве еще в 2008 году. Через шесть лет судебных тяжб, в 2014 году, суд обязал бизнесмена выплатить супруге $4,5 млрд. Однако в июне 2015 года апелляционный суд сократил компенсацию до $603 млн. Осенью того же года экс-супруги опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они прекращают все связанные с разводом юридические процессы и отзывают все иски друг против друга.
Даниил Хачатуров и Ульяна Сергеенко
Владелец Группы компаний «Росгосстрах» Даниил Хачатуров развелся с дизайнером Ульяной Сергеенко осенью 2015 года. Сообщалось, что перед женитьбой пара оформила брачный договор, по условиям которого в случае развода супруги не претендуют на собственность друг друга. «Я просто не чувствовала, что он меня любит, и устала жить как ни в чем не бывало», — прокомментировала позднее развод Сергеенко. Также сообщалось, что суд обязал бизнесмена выплачивать алименты на воспитание дочери пары 100 тыс. руб. в месяц.
Эмин Агаларов и Лейла Алиева
Вице-президент Crocus Group и дочь президента Азербайджана прожили в браке девять лет и объявили о разводе в мае 2015 года. Алиева в своем Instagram отметила, что в последний год их брак носил формальный характер. «Мы давно живем раздельно, в разных городах. Пришло время официально оформить наш развод, что мы и сделали. Мы остаемся друзьями», — написала она.
Сергей и Ирина Собянины
О разводе московского градоначальника с его супругой стало известно в феврале 2014 года. Пара состояла в браке 28 лет и воспитала двух дочерей. «Мы решили развестись. Это наше с Ириной решение. Мы уважаем друг друга и сохраняем добрые отношения. Мы надеемся на понимание и просим уважать наше право на личную жизнь», — заявил московский мэр.
Владимир и Наталья Потанины
Президент холдинга «Интеррос» подал на развод еще в конце 2013 года после 30 лет совместной жизни. Бизнесмен не предполагал раздела активов, но его супруга решила защищать свои интересы в суде и добиться компенсации за акции крупнейших компаний Потанина. В интервью Forbes Потанина рассказала, что предложение мужа о разводе стало для нее шоком. «Я считала, в нашей семье отношения основаны на уважении, честности, порядочности. Я никогда не встречала человека, которому бы доверяла больше, чем ему», — говорила она. Потанина требовала компенсации за акции мужа общей суммой около 1 трлн руб., однако суд встал на сторону бизнесмена. Процесс продолжался несколько лет, в марте 2018 года Верховный суд отказался пересматривать дело о разделе имущества.