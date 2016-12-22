Суд арестовал счета Елены Степаненко из-за развода с Петросяном

В рамках бракоразводного процесса наложен обеспечительный арест на счета артистки Елены Степаненко, сообщил РБК адвокат ее супруга Евгения Петросяна Сергей Жорин.

РБК не удалось оперативно связаться с адвокатом Елены Степаненко Еленой Забраловой.

В пресс-службе Хамовнического районного суда Москвы не смогли уточнить РБК, на что именно наложены обеспечительные меры, отметив, что процесс идет в закрытом режиме.

«Изначально, когда иск поступил, выносилось определение об удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер. На что конкретно накладывались обеспечительные меры, в чем конкретно они состояли, не смогу пояснить, поскольку затем рассмотрение дела было закрыто», — сообщили в пресс-службе суда.

Евгений Петросян и Елена Степаненко поженились в 1985 году. Об иске Степаненко к Петросяну стало известно в августе 2018 года, тогда же суд наложил арест на совместное имущество супругов на время бракоразводного процесса. Источник ТАСС отмечал, что общая стоимость нажитого имущества составляет 1,5 млрд руб.

Адвокат Степаненко сообщал, что артистка намерена отсудить у Петросяна 57% имущества, в том числе часы юмориста и коллекционные оккультные книги.