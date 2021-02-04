Москалькова исключила перевод задержанных из Москвы в регионы

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В Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям для участников несанкционированных акций. Об этом сообщила РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ссылаясь на данные, которые ей предоставили в столичном главке МВД.

«Я лично уточнила этот вопрос в ходе разговора с первым заместителем министра внутренних дел. Он пояснил, что у ГУ МВД по Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы и перемещение задержанных в другие регионы не планируется», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, в СМИ появилось «большое количество сообщений» о том, что задержанных на несогласованных акциях в последние дни людей собираются перевозить за пределы Москвы и области.

Ранее член ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с «Коммерсантом» не исключил, что МВД придется задействовать спецприемники в других областях. Он отмечал, что в условиях нехватки мест можно распределять людей по изоляторам временного содержания в случае введения специального приказа, на территории столицы 11 таких учреждений. «Если даже не задействуют изоляторы временного содержания, то есть спецприемники уже в Московской и Калужской областях. В теории перемещение в близлежащие области возможно и не противоречит закону», — говорил он. «Новая газета» писала, что, по словам арестованных Троицким районным судом, их могут отправить отбывать наказание в регионы.