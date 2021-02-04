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Москалькова исключила перевод задержанных из Москвы в регионы

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям для участников несанкционированных акций. Об этом сообщила РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ссылаясь на данные, которые ей предоставили в столичном главке МВД.

«Я лично уточнила этот вопрос в ходе разговора с первым заместителем министра внутренних дел. Он пояснил, что у ГУ МВД по Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы и перемещение задержанных в другие регионы не планируется», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, в СМИ появилось «большое количество сообщений» о том, что задержанных на несогласованных акциях в последние дни людей собираются перевозить за пределы Москвы и области.

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Фото:msuprotest / Telegram

Ранее член ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с «Коммерсантом» не исключил, что МВД придется задействовать спецприемники в других областях. Он отмечал, что в условиях нехватки мест можно распределять людей по изоляторам временного содержания в случае введения специального приказа, на территории столицы 11 таких учреждений. «Если даже не задействуют изоляторы временного содержания, то есть спецприемники уже в Московской и Калужской областях. В теории перемещение в близлежащие области возможно и не противоречит закону», — говорил он. «Новая газета» писала, что, по словам арестованных Троицким районным судом, их могут отправить отбывать наказание в регионы.

Ранее правозащитное издание «ОВД-Инфо» сообщило, что часть людей, которым был назначен административный арест, вынуждена часами сидеть в автозаках. Это связано с переполненностью спецприемников, в том числе и в Центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово (Новая Москва).

Адвокат Федор Сирош рассказал РБК, что в Сахарово в камере на восемь человек были размещены 28. Одна из арестованных, Дарья Зимина, рассказала, что ее задержали 2 февраля, а накануне Мещанский суд арестовал ее на 15 суток. В автозаке она провела семь часов. Также девушка рассказала, что в общей камере, где она содержится, находятся порядка 25 человек. В ОНК пояснили РБК, что проблемы с размещением задержанных на несанкционированных акциях протеста в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово связаны с процедурой их оформления.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки. «К сожалению, возникают такие последствия. Но говорить нужно не о последствиях, а о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — сказал Песков.

По данным «ОВД-Инфо», после несанкционированных митингов 23 января в стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве; после акции 31 января число задержанных было более 5 тыс. человек, в том числе 1653 в Москве. 2 февраля, после решения суда, который заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, были задержаны свыше 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в столице.

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