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Дело Навального ,  
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В ОНК объяснили проблемы с размещением задержанных на акциях протеста

Фото: msuprotest / Telegram
Фото: msuprotest / Telegram

Проблемы с размещением задержанных на несанкционированных акциях протеста в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово связаны с процедурой их оформления. Об этом РБК сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Алексей Мельников.

«Когда вчера-позавчера мы опрашивали арестованных, время варьировалось от трех до семи часов <...> Прибыло огромное количество людей. Процесс оформления включал в себя составление документов, осмотр арестованных доктором, банные процедуры, выдачу туалетных принадлежностей. Это занимает очень много времени», — пояснил он.

Фото:msuprotes / Telegram Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram Фото:vk_moscow / VK Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram
Фото: msuprotes / Telegram

По его словам, появившаяся информация о том, что арестованные по 40 часов содержались в автозаках возле спецприемников, не соответствует действительности.

Мельников добавил, что ОНК также получает сейчас много сообщений о проблемах с передачами. В МВД России заверили, что для решения этого вопроса будет увеличено число сотрудников, чтобы быстрее обрабатывать запросы граждан.

Секретарь ОНК добавил, что самой главной проблемой в отделениях полиции остается недопуск членов ОНК, обоснованный якобы планом «Крепость».

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«В период действия этого плана никто не должен входить и выходить из отделения, выставляется вооруженный блокпост, чтобы отбивать потенциальную атаку. Блокпосты мы увидели только в одном отделении полиции из шести, где мне сообщили об этом плане», — пояснил он, добавив, что сотрудники полиции этот план нарушали.

Ранее арестованные участники акций протеста сообщили РБК, что автобусы и автозаки с арестованными длительное время стояли в очереди у Центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве. Активист Алексей Миняйло сообщил, что его знакомая просидела в автозаке 12 часов. Другая арестованная? Дарья Зимина, рассказала РБК, что она пробыла в автозаке семь часов. «Мы приехали вчера в десять вечера и до пяти утра сидели в автобусах, без отопления», — сообщила она.

Адвокат Федор Сирош сообщил РБК, что в Сахарово в камере на восемь человек разместили 28 арестованных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о том, что часть задержанных провела много времени в автозаках из-за переполненных изоляторов.

«Задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки», — отметил он.

Песков также добавил, что соответствующие органы сейчас принимают все необходимые меры, чтобы решить ситуацию.

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