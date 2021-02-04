В ОНК объяснили проблемы с размещением задержанных на акциях протеста

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Проблемы с размещением задержанных на несанкционированных акциях протеста в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово связаны с процедурой их оформления. Об этом РБК сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Алексей Мельников.

«Когда вчера-позавчера мы опрашивали арестованных, время варьировалось от трех до семи часов <...> Прибыло огромное количество людей. Процесс оформления включал в себя составление документов, осмотр арестованных доктором, банные процедуры, выдачу туалетных принадлежностей. Это занимает очень много времени», — пояснил он.

По его словам, появившаяся информация о том, что арестованные по 40 часов содержались в автозаках возле спецприемников, не соответствует действительности.

Мельников добавил, что ОНК также получает сейчас много сообщений о проблемах с передачами. В МВД России заверили, что для решения этого вопроса будет увеличено число сотрудников, чтобы быстрее обрабатывать запросы граждан.