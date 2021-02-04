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Глава дипломатии ЕС заявил о необходимости вести диалог с Россией

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press)

Европейский союз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет оставаться глобальным игроком. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое опубликовано на сайте ЕС перед началом его визита в Москву.

«Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина», — говорится в заявлении. Боррель отметил, что именно это является целью его визита в Москву.

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Боррель будет находиться в Москве с 4 по 6 февраля. Глава ЕС планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он намерен обсудить вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, иранскую ядерную сделку, события на Украине, а также ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, которого задержали по прилете в Россию, а позднее заменили ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Ранее Евросоюз назвал приговор Навальному незаконным и попросил немедленно освободить оппозиционера. В ЕС считают, что задержание Навального было политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в области прав человека. Также в ЕС осудили задержания на несанкционированных акциях в поддержку Навального.

В свою очередь, в российском МИДе заявили об «истерике» Запада из-за дела Навального. «Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе [они] освещаются специфично и однобоко», — сказал глава МИД Сергей Лавров.

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