Медведев назвал планируемые объемы производства вакцин от COVID-19

Фото: Владислав Шатило / РБК

Со второго полугодия 2021 года в России планируется выпуск не менее 18 млн доз вакцины «Спутник V» и 1,5 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» в месяц. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, говорится в сообщении на сайте организации.

По его словам, к концу первого полугодия планируется произвести больше 90 млн доз вакцины «Спутник V» и 5 млн доз «ЭпиВакКороны».

«Мы уже год работаем в условиях пандемии. В целом ситуацию удается держать под контролем», — сказал заместитель председателя совета Дмитрий Медведев. В большинстве регионов ситуация с заболеваемостью стабилизируется, добавил он.

Сейчас россиян вакцинируют в основном «Спутником V», но в 22 региона страны доставлена «ЭпиВакКорона». В феврале—марте в оборот будет введена третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. М.П.Чумакова — «КовиВак», уточнил Медведев. Всего, по его словам, в стране открыто 3 тыс. пунктов вакцинации.