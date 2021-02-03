СК предъявил обвинение экс-губернатору Сергею Фургалу

Последний, как утверждает СК, принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Тот, в свою очередь, желая вытеснить Смольского с рынка, потребовал от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировал конфликты, привлекая к ним и Мистрюкова. «Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в гараж, где находился Смольский, были брошены две гранаты. Одна из них взорвалась рядом с воротами, а вторая попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский пострадал, но выжил. После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл, сообщили в СК.

Убийство Зори, как ранее заявляли в Следственном комитете, было связано с длительным конфликтом между бизнесменами, который касался железобетонного завода. Зоря был убит за день до суда, который должен был определить, кому принадлежит предприятие. Булатов, который на тот момент был компаньоном Фургала, а ранее работал в правоохранительных органах, был убит из-за того, что заподозрил будущего губернатора в причастности к убийству Зори. По данным ведомства, после убийства Булатова Фургал завладел принадлежавшей тому долей в компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

Как сообщает СК, причастность Фургала и других участников преступной группы к совершению этих преступлений подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, различными экcпертизами, а также иными доказательствами. «Остальным участникам организованной преступной группы предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях», — говорится в сообщении.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года. Тогда на выборах он одержал победу над кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который руководил регионом с 2009 года. В начале и середине 2000-х, когда были убиты Булатов и Зоря, Фургал возглавлял фирму по торговле лесоматериалами ООО «Алькума», а затем компанию ООО «МИФ-Хабаровск», занимавшуюся сбором лома черных металлов. Вступил в ЛДПР в 2005 году, а спустя два года стал депутатом Госдумы.

Следственный комитет сообщал, что показания на Фургала дали четверо обвиняемых, задержанных ранее, среди которых был Мистрюков. Его задержали в 2019 году, заподозрив в причастности к убийству Зори. Источник РБК говорил, что Мистрюков дал показания на Фургала и заключил досудебное соглашение. Предприниматель содержался в СИЗО «Лефортово», а в сентябре прошлого года был переведен под домашний арест.

Фургала задержали в начале июля и доставили в Москву, после чего суд отправил его под арест. Сам Фургал отрицает предъявляемые ему обвинения. Президент Владимир Путин после ареста снял губернатора с должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы Хабаровского края был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.