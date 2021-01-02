Власти Хабаровска сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала

В городской администрации заявили, что митинги, на которые жители Хабаровска выходили с лета, больше не проводятся. Тем не менее, сообщают местные СМИ, к Белому дому пришли несколько десятков человек

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

У здания правительства Хабаровского края прекратились акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Об этом сообщает городская администрация.

Там заявили, что митинги больше не проводятся ни в будни, ни в выходные. «Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в новогоднем городке на центральной площади прогуливаются горожане и гости города, «они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах».

Как передает портал dvhab.ru, примерно в полдень по местному времени (5:00 мск) несколько десятков человек все же пришли к традиционной точке сбора у Белого дома, в основном это люди пенсионного возраста и блогеры, но вскоре люди разошлись. Издание отмечает, что это первая субботняя акция, которая прошла без шествия.