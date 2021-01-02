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Дело губернатора Фургала ,  
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Власти Хабаровска сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала

В городской администрации заявили, что митинги, на которые жители Хабаровска выходили с лета, больше не проводятся. Тем не менее, сообщают местные СМИ, к Белому дому пришли несколько десятков человек
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

У здания правительства Хабаровского края прекратились акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Об этом сообщает городская администрация.

Там заявили, что митинги больше не проводятся ни в будни, ни в выходные. «Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в новогоднем городке на центральной площади прогуливаются горожане и гости города, «они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах».

Трутнев назвал странными митинги в поддержку Фургала
Политика
Фото:Дмитрий Моргулис / ТАСС

Как передает портал dvhab.ru, примерно в полдень по местному времени (5:00 мск) несколько десятков человек все же пришли к традиционной точке сбора у Белого дома, в основном это люди пенсионного возраста и блогеры, но вскоре люди разошлись. Издание отмечает, что это первая субботняя акция, которая прошла без шествия.

Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края с 2018 года. В июле 2020 года его задержали по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей в 2000-х годах и доставили в Москву. Сам он заявил о своей невиновности. Президент Владимир Путин снял Фургала с должности в связи с утратой доверия и назначил исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярева.

После ареста Фургала в городах Дальнего Востока начались массовые акции в его поддержку. Со временем число протестующих, выходящих на субботние митинги, постепенно начало снижаться.

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В декабре вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил в интервью РБК, что считает странными протесты против задержания обвиняемого в убийствах. По его словам, «ни одному человеку в здравом уме» не придет в голову мысль освободить кого-либо от уголовной ответственности только за то, что он нравился многим как глава региона.

Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что понимает возмущение людей, которые голосовали за Фургала, и сам он был доволен его работой на посту губернатора. Однако, добавил президент, выдвинутые в адрес Фургала обвинения как члена преступной группировки очень серьезные.

Автор
Наталия Анисимова
Хабаровск Сергей Фургал митинг
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