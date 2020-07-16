СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Следственного комитета.

«Убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих. Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон — Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении ведомства указывается также, что Фургалом было организовано покушение на бизнесмена Александра Смольского, который чудом выжил после того, как в его гараж были брошены две гранаты. Кроме того, отмечает СК, охранник и личный водитель Фургала взял на себя вину за смерть Романа Сандалова, который также был убит «в угоду коммерческим интересам».

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