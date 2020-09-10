Суд перевел фигуранта дела Фургала под домашний арест

Николай Мистрюков (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», — отметили в пресс-службе суда. Под домашним арестом он будет до 18 октября.

Мистрюков был задержан в 2019 году и содержался в СИЗО «Лефортово». По данным источника ТАСС, он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Источник РБК также сообщал, что Мистрюков дал показания на Фургала и заключил досудебное соглашение.

Фургала задержали 9 июля и отправили под арест. Его обвиняют в организации убийств и покушений на убийства предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, когда экс-губернатор занимался бизнесом. Тогда были убиты предприниматели Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. Сам Фургал вину не признает.



Следственный комитет сообщал, что показания на Фургала дали четверо обвиняемых, задержанных ранее. Помимо Мистрюкова по делу экс-губернатора проходят его бывший помощник в Госдуме Андрей Карепов, предприниматель и гендиректор компании «Альтеза» Андрей Палей и инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров.