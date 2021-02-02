Глава рассматривающего дело Навального суда Москвы подал в отставку

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Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей России, Детишин подал письменное заявление на прекращение своих полномочий с 1 марта 2021 года. Коллегия рассматривала заявление 28 января, однако текст решения по итогам заседания еще не опубликован.

В октябре также сменился председатель Мосгорсуда, эту должность занял председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. С 2000 года на этом посту находилась Ольга Егорова, которая в сентябре подала заявление о прекращении полномочий судьи. Позже ее назначили советником мэра Москва. На новой должности она отвечает за взаимодействие с судами.

В декабре Птицын назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности Мосгорсуда, сообщали источники РБК, близкие к руководству судебной системы. Два собеседника РБК рассказали, что Птицын также планирует замены руководства и персонального состава в ключевых московских судах: Басманном, Пресненском, Тверском. Один из источников уточнил, что речь идет скорее о ротации, нежели о «зачистке».