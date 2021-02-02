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Глава рассматривающего дело Навального суда Москвы подал в отставку

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей России, Детишин подал письменное заявление на прекращение своих полномочий с 1 марта 2021 года. Коллегия рассматривала заявление 28 января, однако текст решения по итогам заседания еще не опубликован.

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В октябре также сменился председатель Мосгорсуда, эту должность занял председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. С 2000 года на этом посту находилась Ольга Егорова, которая в сентябре подала заявление о прекращении полномочий судьи. Позже ее назначили советником мэра Москва. На новой должности она отвечает за взаимодействие с судами.

В декабре Птицын назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности Мосгорсуда, сообщали источники РБК, близкие к руководству судебной системы. Два собеседника РБК рассказали, что Птицын также планирует замены руководства и персонального состава в ключевых московских судах: Басманном, Пресненском, Тверском. Один из источников уточнил, что речь идет скорее о ротации, нежели о «зачистке».

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает представление ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока (3,5 года) на реальный по делу «Ив Роше». Ведомство полагает, что политик нарушил условия испытательного срока по этому делу.

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Накануне заседание Симоновского суда по делу Навального перенесли в здание апелляционного корпуса Мосгорсуда. В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что это было сделано «с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции».

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