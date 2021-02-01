Заседание по делу Навального перенесли в Мосгорсуд

Алексей Навальный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заседание Симоновского суда по вопросу о замене условного наказания на реальное политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» будет выездным и состоится в здании апелляционного корпуса Мосгорсуда. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«С целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что получившие аккредитацию журналисты смогут наблюдать за процессом по видеосвязи в основном здании.

Заседание начнется в 10:00 мск 2 февраля. Навальный будет присутствовать на заседании лично.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Там он проходил лечение и реабилитацию после отравления. По данным властей ФРГ, оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». В Москве неоднократно заявляли, что российские врачи следов яда в организме оппозиционера не обнаружили.