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Заседание по делу Навального перенесли в Мосгорсуд

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)
Заседание Симоновского суда по вопросу о замене условного наказания на реальное политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» будет выездным и состоится в здании апелляционного корпуса Мосгорсуда. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«С целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что получившие аккредитацию журналисты смогут наблюдать за процессом по видеосвязи в основном здании.

Заседание начнется в 10:00 мск 2 февраля. Навальный будет присутствовать на заседании лично.

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Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Там он проходил лечение и реабилитацию после отравления. По данным властей ФРГ, оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». В Москве неоднократно заявляли, что российские врачи следов яда в организме оппозиционера не обнаружили.

Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту «Шереметьево» политика задержали. Оттуда его доставили во Второй отдел УМВД города Химки. Там же на следующий день было проведено выездное заседание Химкинского суда, в результате которого Навального арестовали на 30 суток. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

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Оппозиционера задержали в связи с ходатайством ФСИН о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. По данным службы, Навальный не выполнял предписанные ему обязательства и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет в декабре 2014 года. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и Многопрофильная процессинговая компания.

В 2017-м испытательный срок для Навального продлили — теперь он должен был закончиться 30 декабря 2020 года. Он должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц, однако, по данным ФСИН, неоднократно пренебрегал данным требованием.

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ЕСПЧ в 2017 году постановил, что дело братьев Навальных было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор счел основанным не только на законе. Россию обязали выплатить Навальным более €80 тыс. В МИД России считают, что противоречия между новым задержанием Навального и решением ЕСПЧ нет.

После задержания и ареста Навального в России прошли акции протеста — 23 и 31 января. В ходе первых акций, по подсчетам «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 4 тыс. человек, в ходе последних — более 5 тыс. В Кремле в ответ на вопрос об избиениях протестующих призвали не обобщать такие случаи. «Не приходится говорить о массовом характере. Какие-либо обобщающие оценки тут вряд ли уместны. Важен каждый конкретный случай. Но важно, что речь идет о мерах соблюдения правопорядка в ходе незаконных акций», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 

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