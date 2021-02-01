Заседание по делу Навального перенесли в Мосгорсуд

Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту «Шереметьево» политика задержали. Оттуда его доставили во Второй отдел УМВД города Химки. Там же на следующий день было проведено выездное заседание Химкинского суда, в результате которого Навального арестовали на 30 суток. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
Оппозиционера задержали в связи с ходатайством ФСИН о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. По данным службы, Навальный не выполнял предписанные ему обязательства и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет в декабре 2014 года. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и Многопрофильная процессинговая компания.
В 2017-м испытательный срок для Навального продлили — теперь он должен был закончиться 30 декабря 2020 года. Он должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц, однако, по данным ФСИН, неоднократно пренебрегал данным требованием.
ЕСПЧ в 2017 году постановил, что дело братьев Навальных было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор счел основанным не только на законе. Россию обязали выплатить Навальным более €80 тыс. В МИД России считают, что противоречия между новым задержанием Навального и решением ЕСПЧ нет.
После задержания и ареста Навального в России прошли акции протеста — 23 и 31 января. В ходе первых акций, по подсчетам «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 4 тыс. человек, в ходе последних — более 5 тыс. В Кремле в ответ на вопрос об избиениях протестующих призвали не обобщать такие случаи. «Не приходится говорить о массовом характере. Какие-либо обобщающие оценки тут вряд ли уместны. Важен каждый конкретный случай. Но важно, что речь идет о мерах соблюдения правопорядка в ходе незаконных акций», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.