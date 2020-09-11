Егорова попросила снять ее с должности председателя Мосгорсуда

Полномочия 65-летней Ольги Егоровой истекают в октябре этого года. Она занимала этот пост на протяжении 20 лет

Ольга Егорова (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 22 сентября рассмотрит заявление председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой о прекращении ее полномочий. Об этом говорится в предварительной повестке заседаний ВККС.

Егорова попросила об отставке с 23 октября 2020 года.

ВККС впервые объявила о вакансии на замещение должности председателя Мосгорсуда в апреле 2020 года. В пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что это связано с истечением очередного срока нахождения Егоровой на этом посту. В этом году ей исполнилось 65 лет.

В июне вакансия была открыта повторно. В конце июля «Коммерсантъ» сообщал, что возможным преемником Егоровой может стать председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, который стал единственным, кто подал заявку на замещение вакантной должности.