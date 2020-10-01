Путин назначил нового главу Мосгорсуда

Михаил Птицын (Фото: Южный Окружной Военный Суд / РИА Новости)

Главой Московского городского суда после станет председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Птицын будет занимать этот пост по меньшей мере ближайшие шесть лет.

Сейчас председателем Мосгорсуда является Ольга Егорова, однако 23 октября ее полномочия заканчиваются. Должность она занимает с 2000 года, когда президент Владимир Путин официально утвердил ее на эту должность, после чего она была переназначена на этот пост в 2008 и 2014 годах.

В августе Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила на должность председателя Мосгорсуда кандидатуру Михаила Птицына. Птицын был единственным, кто подал заявку на конкурс по замещению должности.