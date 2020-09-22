Коллегия судей разрешила главе Мосгорсуда уйти в отставку
Полномочия Ольги Егоровой на посту главы Мосгорсуда истекут 23 октября. Такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). О том, что Егорова подала заявление о прекращении полномочий судьи, стало известно 11 сентября.
«Решение принято единогласно», — сообщили в коллегии, передает ТАСС.
Ольга Егорова начала работать в Мосгорсуде в 1988 году, а в 1999-м стала и.о. председателя суда. В 2000 году президент Владимир Путин официально утвердил ее на эту должность, после чего она была переназначена на этот пост в 2008 и 2014 годах.
В августе ВККС одобрила на должность председателя Мосгорсуда кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына. Птицын был единственным, кто подал заявку на замещение должности председателя Мосгорсуда. Сама вакансия в связи с очередным истечением срока полномочий Егоровой открывалась дважды — первый раз в апреле, затем в июне.