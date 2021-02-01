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Отравление Навального ,  
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ЕСПЧ раскрыл вопросы к России после отказа возбудить дело по Навальному

Суд заинтересовался, в частности, не были ли нарушены права оппозиционера при отказе расследовать дело о его возможном отравлении
Здание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал вопросы к российским властям по иску, поданному сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

В документе, который размещен на сайте ЕСПЧ, указывается, что дело было коммуницировано 12 января (то есть сообщение о поступившей жалобе направлено уполномоченному Российской Федерации при Европейском суде по правам человека), а подробности опубликованы 1 февраля. Фрагмент документа опубликован в Telegram-канале Навального 16 января.

В частности, в ЕСПЧ задали вопрос, не было ли нарушено право Навального на жизнь в соответствии с п. 2 Конвенции по правам человека. Там также спросили, была ли возможность у Навального добиться расследования дела, учитывая, что данных о разбирательствах после решения Кировского районного суда Томска от 30 октября 2020 года не было.

Процедура коммуникации жалобы означает, что суд официально сообщает правительству страны, к которой подана жалоба, о претензиях заявителей и задает ему вопросы по жалобе. Государству дается 12 недель на то, чтобы подготовить ответы на вопросы в форме меморандума, затем на них отвечает сам заявитель. По действующей процедуре, суд в обязательном порядке предлагает заявителю и стране-ответчику до начала процесса урегулировать спор в рамках мирового соглашения.

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30 октября 2020 года суд в Томске отказался удовлетворить жалобу соратников Навального на действия полиции, не возбудившей дело после его госпитализации вслед за посадкой вылетевшего из Томска самолета.

Навального доставили на лечение в Германию 22 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и самолет сел в Омске. Оппозиционер впал в кому, его доставили в местную больницу. Омские врачи основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ. Позже правительство Германии заявило, что эксперты из немецкой и еще двух лабораторий, из Франции и Швеции, нашли в материале Навального следы боевого яда «Новичок».

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Россия неоднократно опровергала обвинения в причастности к отравлению оппозиционера. В Москве заявляли, что Генпрокуратура отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа, в связи с чем для возбуждения дела нет достаточных оснований.

16 января ФРГ сообщила о передаче данных по Навальному. По словам представителя Минюста Германии, ответы даны в том виде, «насколько это возможно» в соответствии с законом. В то же время медицинской информации не передавалось — Навальный на это не согласился. Генпрокуратуру ответ не удовлетворил, и она отправила новый запрос.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в полученных Москвой ответах не было ничего содержательного, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что оснований для возбуждения дела из-за произошедшего с Навальным нет.

Автор
Артем Филипенок
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