ЕСПЧ раскрыл вопросы к России после отказа возбудить дело по Навальному

Суд заинтересовался, в частности, не были ли нарушены права оппозиционера при отказе расследовать дело о его возможном отравлении

Здание Европейского суда по правам человека (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал вопросы к российским властям по иску, поданному сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

В документе, который размещен на сайте ЕСПЧ, указывается, что дело было коммуницировано 12 января (то есть сообщение о поступившей жалобе направлено уполномоченному Российской Федерации при Европейском суде по правам человека), а подробности опубликованы 1 февраля. Фрагмент документа опубликован в Telegram-канале Навального 16 января.

В частности, в ЕСПЧ задали вопрос, не было ли нарушено право Навального на жизнь в соответствии с п. 2 Конвенции по правам человека. Там также спросили, была ли возможность у Навального добиться расследования дела, учитывая, что данных о разбирательствах после решения Кировского районного суда Томска от 30 октября 2020 года не было.