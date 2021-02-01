ЕСПЧ раскрыл вопросы к России после отказа возбудить дело по Навальному
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал вопросы к российским властям по иску, поданному сторонниками оппозиционера Алексея Навального.
В документе, который размещен на сайте ЕСПЧ, указывается, что дело было коммуницировано 12 января (то есть сообщение о поступившей жалобе направлено уполномоченному Российской Федерации при Европейском суде по правам человека), а подробности опубликованы 1 февраля. Фрагмент документа опубликован в Telegram-канале Навального 16 января.
В частности, в ЕСПЧ задали вопрос, не было ли нарушено право Навального на жизнь в соответствии с п. 2 Конвенции по правам человека. Там также спросили, была ли возможность у Навального добиться расследования дела, учитывая, что данных о разбирательствах после решения Кировского районного суда Томска от 30 октября 2020 года не было.
Процедура коммуникации жалобы означает, что суд официально сообщает правительству страны, к которой подана жалоба, о претензиях заявителей и задает ему вопросы по жалобе. Государству дается 12 недель на то, чтобы подготовить ответы на вопросы в форме меморандума, затем на них отвечает сам заявитель. По действующей процедуре, суд в обязательном порядке предлагает заявителю и стране-ответчику до начала процесса урегулировать спор в рамках мирового соглашения.