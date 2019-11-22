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Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер предложил трансформировать свою идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю в вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».

По словам Медведева, некоторые молодые матери могут не захотеть работать четыре дня в неделю, зато будут согласны на пятидневку по четыре часа. «Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы к этому когда-нибудь придем с точки зрения трудового законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе», — отметил он.

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Глава правительства также выступил против жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовом кодексе, поскольку оно может оказать негативное влияние на положение матерей с маленькими детьми. По его словам, неполным рабочим днем может стать как половина обычных рабочих часов, так и большее количество. «Скажут [матери]: «Ну, вот это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день» — и так далее», — пояснил премьер.

В августе Медведев предложил Минтруду обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю, отметив, что этот процесс должен происходить без сокращения зарплаты. Позднее премьер пояснил, что возможность перехода на четырехдневную неделю будет зависеть от ситуации в экономике страны на конкретных видах производств. По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, главными условиями перехода являются высокие доходы населения и производительность труда. Экономисты также утверждали, что в условиях слабого роста экономики переход на «четырехдневку» без снижения зарплат невозможен. В начале октябре в Минтруде предупредили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек предприятий на рабочую силу, а также себестоимости продукции.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дмитрий Медведев, неполный рабочий день, четырехдневная рабочая неделя
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