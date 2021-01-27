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Сервис по поиску работы оценил процент работающих на удаленке россиян

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В январе 2021 года в дистанционном формате продолжают работать 14% сотрудников российских компаний, 86% трудятся в офисе. Соответствующее исследование провел сервис для поиска работы и персонала «Работа.ру». Сервис опросил 4 тыс. человек во всех регионах страны, его результаты есть у РБК.

Еще 560 человек, участвовавших в исследовании, указали сферу деятельности. Среди них больше всего оказалось работающих на удаленке сотрудников IT-сферы — эту область назвали 16% опрошенных. Еще по 13% — сотрудники сферы образования и продаж. Каждый десятый задействован в сфере маркетинга, рекламы и PR, еще 8% респондентов работают дистнционно в банковской сфере, а также в области финансов и инвестиций. Только 5% пришлось на работников производства и промышленности, 4% — на медицину, а 31% указали в опроснике вариант «другое», в том числе строительство, транспорт и страхование.

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Фото:Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Участникам исследования также задали вопрос о их планах по возвращению к очной работе. Из 560 респондентов 24% работников сообщили, что еще несколько месяцев продолжат работать в дистанционном формате. 23% указали, что их работодатели намерены вернуться к офисной работе, а 26% предприятий намерены сохранить частичную удаленную работу. 27% опрошенных указали, что планируют всегда работать в удаленном режиме.

В декабре прошлого года сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в котором выяснил мнения россиян об удаленной работе. Среди минусов такого формата работающие дистанционно сотрудники назвали ненормированный рабочий день, сочетание домашних и рабочих обязанностей, сложности в коммуникации и снижение общения с коллегами, а также ряд отвлекающих факторов, вроде детей или домашних животных.

К плюсам удаленки они отнесли снижение расходов на транспорт и питание, снижение числа контактов с носителями заболеваний, а также возможность работать отовсюду, где есть доступ к интернету. Кроме того, респонденты отмечали, что на удаленной работе их меньше отвлекают коллеги, у них появляется больше свободного времени, в том числе на семью, и снижается уровень стресса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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