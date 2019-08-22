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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен оценить влияние возможного введения четырехдневной рабочей недели на производительность труда и социальную сферу. О том, что в будущем рабочая неделя может сократиться, ранее говорил Дмитрий Медведев

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

В документе говорится, что чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

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Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

В июне Медведев, выступая на конференции труда в Женеве, выразил мнение, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг, указывал российский премьер. «Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», — отметил Медведев.

Он упомянул опыт американского предпринимателя и основателя Ford Генри Форда, который сократил рабочую неделю своим сотрудникам с 48 до 40 часов, что привело к росту производительности труда. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.

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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Позднее в пресс-службе Минтруда говорили РБК, что на российских предприятиях уже сейчас можно вводить сокращенную рабочую неделю, поскольку законодательству это не противоречит. В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), однако нижней границы не существует.

Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о сокращении рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дмитрий Медведев, Минтруд, четырехдневная рабочая неделя
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