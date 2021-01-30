МИД заявил о вставшем на «скользкий путь» из-за санкций Евросоюзе

Ограничительные меры против Москвы незаконны и противоречат интересам самого Брюсселя, считает замглавы МИД. По его словам, санкции создают «колоссальную неопределенность» в отношениях России и ЕС

Александр Грушко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

ЕС встал на скользкий путь, «с неуемной энергией» создавая санкционные механизмы в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах, сообщает ТАСС.

Он назвал санкции Евросоюза в отношении России незаконными и противоречащими интересам самого Брюсселя.

«Это означает, что закладывается в евросоюзовском законодательстве возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены», — сказал Грушко, добавив, что «это очень скользкий путь, который ведет в никуда», при этом создавая «колоссальную неопределенность» в отношениях России и ЕС.

27 января в российском МИД заявили, что в 2020 году в отношениях между Россией и Евросоюзом произошел «серьезный откат». Российские дипломаты выразили сожаление из-за того, что в условиях пандемии коронавируса «в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами». Кроме того, Москва сомневается в самой возможности выстраивания дальнейшего взаимодействия с Брюсселем, назвав действия Запада в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального «апогеем недружественных шагов».