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Отравление Навального ,  
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МИД заявил о вставшем на «скользкий путь» из-за санкций Евросоюзе

Ограничительные меры против Москвы незаконны и противоречат интересам самого Брюсселя, считает замглавы МИД. По его словам, санкции создают «колоссальную неопределенность» в отношениях России и ЕС
Александр Грушко
Александр Грушко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

ЕС встал на скользкий путь, «с неуемной энергией» создавая санкционные механизмы в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах, сообщает ТАСС.

Он назвал санкции Евросоюза в отношении России незаконными и противоречащими интересам самого Брюсселя.

«Это означает, что закладывается в евросоюзовском законодательстве возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены», — сказал Грушко, добавив, что «это очень скользкий путь, который ведет в никуда», при этом создавая «колоссальную неопределенность» в отношениях России и ЕС.

27 января в российском МИД заявили, что в 2020 году в отношениях между Россией и Евросоюзом произошел «серьезный откат». Российские дипломаты выразили сожаление из-за того, что в условиях пандемии коронавируса «в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами». Кроме того, Москва сомневается в самой возможности выстраивания дальнейшего взаимодействия с Брюсселем, назвав действия Запада в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального «апогеем недружественных шагов».

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Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Эти выводы также подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Российские врачи исключили версию с отравлением, Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к случившемуся с Навальным. 

18 января оппозиционер был арестован на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный. Арест Навального вызвал несогласованные протестные акции в некоторых городах России. В акции в Москве, по подсчетам МВД, приняли участие около 4 тыс. человек, по оценке Reuters, — 40 тыс. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны более 4 тыс. человек. Больше всего задержаний прошло в Москве — свыше 1,5 тыс. Возбуждено несколько уголовных дел.

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После ареста Навального депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали наложить санкции на близких к Кремлю бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных СМИ, а также прекратить строительство «Северного потока-2».

Помимо этого, в октябре прошлого года ЕС ввел санкции против российских физических и юридических лиц. Под ограничения попали в том числе директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин и еще три чиновника, а также Государственный научно-исследо­вательский институт органической химии и технологии. В Кремле санкции сочли «сознательным недружественным шагом». Москва приняла ответные меры.

Автор
Елена Чернышова
При участии
Наталия Анисимова
МИД России ЕС санкции Алексей Навальный
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