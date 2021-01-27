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Отравление Навального ,  
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МИД усомнился в дальнейшем взаимодействии с ЕС из-за ситуации с Навальным

В ведомстве заявили, что в 2020 году произошел «серьезный откат» в отношениях России и ЕС. Апогеем, по мнению ведомства, стала реакция союза на ситуацию с Навальным. Тем не менее в МИДе не собираются разрывать каналы диалога
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Ситуация с Алексеем Навальным ставит под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом, говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве отметили, что действия западных стран в связи с арестом оппозиционера и протестами — «апогей недружественных шагов».

В МИДе считают, что 2020 год запомнится «серьезным откатом» в отношениях между Россией и ЕС. Там выразили сожаление из-за того, что в условиях пандемии «в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами».

«В ход идут все средства. В некоторых ЕСовских столицах развязали против нашей страны агрессивную информационную кампанию с оскорбительными обвинениями в распространении вредоносной дезинформации о коронавирусе. Наши конструктивные предложения наладить профессиональный разговор на тему дезинформации, дабы избежать кривотолков, были отклонены», — заявили в МИДе.

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Алексей Навальный

Там также упомянули о продолжении ЕС санкционной политики и вмешательстве «во внутренние дела союзной нам Белоруссии».

«Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с т.н. «отравлением» А.Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», — резюмировали в МИДе.

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В ведомстве, однако, подчеркнули, что не собираются «вставать в позу обиженных» и разрывать оставшиеся каналы диалога с ЕС, так как понимают востребованность терпеливой работы в целях выстраивания равноправного сотрудничества с союзом, «когда он будет к этому готов».

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Западные страны неоднократно критиковали Россию из-за ситуации с Навальным и, в частности, из-за его ареста и реакции правоохранителей на протесты в его поддержку, которые прошли в России 23 января. В ЕС призывали немедленно освободить Навального и задержанных на протестах, а также высказывались в поддержку новых санкций против России.

В российском МИДе в ответ советовали другим государствам не вмешиваться в дела России и обратить внимание на собственные трудности. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что комментарии западных стран написаны «как под копирку». Он считает, что реакция на ситуацию с оппозиционером вызвана желанием «отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

Автор
Мария Лисицына
ЕС МИД России Алексей Навальный международное сотрудничество международные отношения
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