МИД усомнился в дальнейшем взаимодействии с ЕС из-за ситуации с Навальным

В ведомстве заявили, что в 2020 году произошел «серьезный откат» в отношениях России и ЕС. Апогеем, по мнению ведомства, стала реакция союза на ситуацию с Навальным. Тем не менее в МИДе не собираются разрывать каналы диалога

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Ситуация с Алексеем Навальным ставит под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом, говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве отметили, что действия западных стран в связи с арестом оппозиционера и протестами — «апогей недружественных шагов».

В МИДе считают, что 2020 год запомнится «серьезным откатом» в отношениях между Россией и ЕС. Там выразили сожаление из-за того, что в условиях пандемии «в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами».

«В ход идут все средства. В некоторых ЕСовских столицах развязали против нашей страны агрессивную информационную кампанию с оскорбительными обвинениями в распространении вредоносной дезинформации о коронавирусе. Наши конструктивные предложения наладить профессиональный разговор на тему дезинформации, дабы избежать кривотолков, были отклонены», — заявили в МИДе.