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Байден и Суга договорились обращаться друг к другу «Джо» и «Ёси»

Есихидэ Суга
Есихидэ Суга (Фото: Issei Kato / Reuters)

Во время телефонного разговора президент США Джо Байден и премьер Японии Есихидэ Суга договорились называть друг друга по имени для демонстрации дружеских отношений их стран, сообщает японское новостное агентство Kyodo.

«Я бы хотел углубить мои личные отношения с президентом США и работать над укреплениям альянса двух стран», — сообщил премьер Японии после разговора. Суга приветствовал возвращение США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения.

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Лидеры затронули тему островов Сенкаку. Китай оспаривает принадлежность островов Японии, а в январе издал специальный закон, позволяющий своему морскому патрулю у этой территории применять оружие. Байден и Суга вновь выразили мнение, что эти острова находятся под действием японско-американского договора по безопасности, заключенного в 1960 году.

Байден также поблагодарил Сугу за возможность совершить звонок ночью по японскому времени. Всего разговор длился около получаса.

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Президент США Джо Байден вступил в должность 20 января. Первый телефонный разговор с иностранным лидером он провел 23 января, тогда он позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо. С президентом России Владимиром Путиным Байден пообщался тремя днями позже, инициатором разговора была российская сторона

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Есихидэ Суга занял пост премьера-министра Японии в сентябре. Суга пообещал продолжить внешнюю политику своего предшественника Синдзо Абэ, который ушел с поста по состоянию здоровья.


 
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