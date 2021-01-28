Байден и Суга договорились обращаться друг к другу «Джо» и «Ёси»

Есихидэ Суга (Фото: Issei Kato / Reuters)

Во время телефонного разговора президент США Джо Байден и премьер Японии Есихидэ Суга договорились называть друг друга по имени для демонстрации дружеских отношений их стран, сообщает японское новостное агентство Kyodo.

«Я бы хотел углубить мои личные отношения с президентом США и работать над укреплениям альянса двух стран», — сообщил премьер Японии после разговора. Суга приветствовал возвращение США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения.

Лидеры затронули тему островов Сенкаку. Китай оспаривает принадлежность островов Японии, а в январе издал специальный закон, позволяющий своему морскому патрулю у этой территории применять оружие. Байден и Суга вновь выразили мнение, что эти острова находятся под действием японско-американского договора по безопасности, заключенного в 1960 году.

Байден также поблагодарил Сугу за возможность совершить звонок ночью по японскому времени. Всего разговор длился около получаса.