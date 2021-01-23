Байден провел первый телефонный разговор с иностранным лидером

Президент США Джо Байден переговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, это первый звонок Байдена зарубежному лидеру в качестве президента. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент признал разочарование премьер-министра Трюдо в связи с решением аннулировать разрешение на строительство трубопровода Keystone XL», — отмечается в сообщении.

Президент США также подчеркнул стратегическое значение американо-канадских отношений и необходимость сотрудничества по многим актуальным вопросам, в том числе в борьбе с коронавирусом и глобальными изменениями климата. Политики обсудили восстановление экономики и совместную работу по сокращению углеродных выбросов, в том числе в автомобильном секторе.

Байден выразил готовность к поддержанию активного диалога с Канадой и дальнейшему развитию взаимоотношений. Политические лидеры договорились о следующем разговоре через месяц.