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Байден провел первый телефонный разговор с иностранным лидером

Президент США Джо Байден переговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, это первый звонок Байдена зарубежному лидеру в качестве президента. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент признал разочарование премьер-министра Трюдо в связи с решением аннулировать разрешение на строительство трубопровода Keystone XL», — отмечается в сообщении.

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Владимир Путин

Президент США также подчеркнул стратегическое значение американо-канадских отношений и необходимость сотрудничества по многим актуальным вопросам, в том числе в борьбе с коронавирусом и глобальными изменениями климата. Политики обсудили восстановление экономики и совместную работу по сокращению углеродных выбросов, в том числе в автомобильном секторе.

Байден выразил готовность к поддержанию активного диалога с Канадой и дальнейшему развитию взаимоотношений. Политические лидеры договорились о следующем разговоре через месяц.

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Джо Байден

Получив полномочия президента США, Байден отозвал разрешение на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Предполагалось, что длина нефтепровода составит 1900 км. Он должен был протянуться между канадской провинцией Альберта и американским штатом Небраска, а затем привести к нефтеперерабатывающим предприятиям в Мексиканском заливе.

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Сторонники строительства указывали на создание новых рабочих мест и повышение энергетической безопасности США. Однако против выступили экологи. При президенте Бараке Обаме работы заморозили, однако в 2017 году Дональд Трамп разрешил продолжение строительства.

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