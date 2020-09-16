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Политика ,  
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Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

Перед этим он был выбран новым лидером правящей либерально-демократической партии страны. Суга пообещал продолжить политику своего предшественника и по экономической, и по дипломатической линиям
Есихидэ Суга
Есихидэ Суга (Фото: Nicolas Datiche / Getty Images)

Лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга избран новым главой правительства страны. Об этом сообщает Kyodo.

Его кандидатура была поддержана большинством депутатов палаты представителей парламента Японии 16 сентября. За нового премьера проголосовали 314 парламентариев из 465.

Суга пообещал продолжить политику своего предшественника Синдзо Абэ, в частности, реализовать меры по смягчению кредитно-денежной политики, снижению дефляции и стимуляции экономики. Кроме того, он сообщал о дополнительных мерах поддержки национальной экономики.

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Есихидэ Суга (справа)

Ожидается, что 71-летний премьер уже сегодня объявит состав нового правительства.

Занимавший свой пост с 2012 года Абэ ушел в отставку 28 августа. Он объяснил это решение ухудшением состояния здоровья — экс-премьер страдает от хронического язвенного колита. Абэ возглавлял правительство Японии рекордные восемь лет. Он также был лидером Либерально-демократической партии.

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14 сентября партия выбрала нового лидера — Есихидэ Сугу, которого выдвинула в качестве кандидатуры на пост главы кабмина. До этого он занимал должность генерального секретаря правительства и считался одним из ближайших соратников Абэ.

Перед избранием Суги правительство Абэ 16 сентября в полном составе ушло в отставку. Новый премьер ранее пообещал продолжить также дипломатическую политику Абэ, в частности, и далее вести с Москвой переговоры по поводу принадлежности Курильских островов.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Япония, премьер-министр, назначение
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