Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

Перед этим он был выбран новым лидером правящей либерально-демократической партии страны. Суга пообещал продолжить политику своего предшественника и по экономической, и по дипломатической линиям

Есихидэ Суга (Фото: Nicolas Datiche / Getty Images)

Лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга избран новым главой правительства страны. Об этом сообщает Kyodo.

Его кандидатура была поддержана большинством депутатов палаты представителей парламента Японии 16 сентября. За нового премьера проголосовали 314 парламентариев из 465.

Суга пообещал продолжить политику своего предшественника Синдзо Абэ, в частности, реализовать меры по смягчению кредитно-денежной политики, снижению дефляции и стимуляции экономики. Кроме того, он сообщал о дополнительных мерах поддержки национальной экономики.

Ожидается, что 71-летний премьер уже сегодня объявит состав нового правительства.