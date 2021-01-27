Кремль напомнил об обещании Путина и Байдена друг другу в 2011 году
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели по телефону откровенный разговор, который длился около получаса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно», — сказал он.
Песков отметил, что политические лидеры не затрагивали тему личной встречи. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Путин и Байден встречались в 2011 году во время приезда последнего в Москву. Путин на тот момент занимал пост премьера-министра, а Байден — вице-президента.