Кремль напомнил об обещании Путина и Байдена друг другу в 2011 году

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели по телефону откровенный разговор, который длился около получаса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно», — сказал он.

Песков отметил, что политические лидеры не затрагивали тему личной встречи. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Путин и Байден встречались в 2011 году во время приезда последнего в Москву. Путин на тот момент занимал пост премьера-министра, а Байден — вице-президента.