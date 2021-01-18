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Премьер Японии заявил о необходимости поставить точку в вопросе Курил

Ёсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга (Фото: Getty Images)

Япония считает необходимым окончательно решить вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на открытии сессии парламента. Его речь опубликована в газете Chunichi Shimbun.

«В проблеме «северных территорий» необходимо поставить точку, не оставляя ее для будущих поколений», — сказал Суга.

Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония
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<p>Официальные российско-японские отношения впервые закреплены в&nbsp;Симодском трактате (1855 год), по&nbsp;которому Японии отошли Итуруп, Кунашир и&nbsp;острова Малой Курильской гряды, остальные Курилы признавались российскими, а&nbsp;Сахалин был объявлен совместным владением&nbsp;&mdash; &laquo;неразделенной&raquo; территорией. Было заключено несколько двусторонних договоров, по&nbsp;итогам которых к&nbsp;1905 году все Курильские острова и&nbsp;часть Сахалина к&nbsp;югу от&nbsp;50-й параллели оказались во&nbsp;владении Японии.</p>

По его словам, Токио будет продолжать переговоры, опираясь на прежние договоренности с Россией, а также стремиться к «развитию всего комплекса японо-российских отношений».

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Фото:Issei Kato / Reuters

Ёсихидэ Суга возглавил правительство Японии в середине сентября. Перед вступлением в должность он отмечал, что намерен продолжить дипломатическую политику своего предшественника на этом посту Синдзо Абэ относительно Курил и прояснить принадлежность островов.

Россия и Япония не могут договориться по поводу принадлежности Курильских островов уже более 70 лет. По итогам Второй мировой войны эти острова перешли СССР. Однако Япония считает Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими северными территориями. В Кремле, в свою очередь, неоднократно говорили о российском суверенитете над ними.

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