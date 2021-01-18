Премьер Японии заявил о необходимости поставить точку в вопросе Курил

Ёсихидэ Суга (Фото: Getty Images)

Япония считает необходимым окончательно решить вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на открытии сессии парламента. Его речь опубликована в газете Chunichi Shimbun.

«В проблеме «северных территорий» необходимо поставить точку, не оставляя ее для будущих поколений», — сказал Суга.

По его словам, Токио будет продолжать переговоры, опираясь на прежние договоренности с Россией, а также стремиться к «развитию всего комплекса японо-российских отношений».