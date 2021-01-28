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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог дал прогноз по снятию ограничений из-за COVID-19 в России

Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, возможно, удастся снять к лету. Об этом заявил URA.RU сотрудник центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять», — сказал Ершов.

Он добавил, что пандемия окончится, когда 70-80% людей «проконтактируют» с коронавирусом. «А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — отметил вирусолог.

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 100 млн
Общество
Фото: U.S. Navy / Getty Images

Ершов также указал на большую роль вакцин в победе над пандемией.

Власти Москвы уже сняли часть ранее введенных ограничений. С 27 января в столице отменено требование об обязательном переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Теперь решение о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки должны принимать сами руководители предприятий и организаций. При этом пока остается в силе положение об обязательной дистанционной работе для всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Также в Москве отменили запрет на ночную работу баров, кафе, ресторанов и других увеселительных заведений. С середины ноября такие заведения не могли принимать гостей с 23:00 до 6:00.

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