Вирусолог дал прогноз по снятию ограничений из-за COVID-19 в России

Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, возможно, удастся снять к лету. Об этом заявил URA.RU сотрудник центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять», — сказал Ершов.

Он добавил, что пандемия окончится, когда 70-80% людей «проконтактируют» с коронавирусом. «А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — отметил вирусолог.

Ершов также указал на большую роль вакцин в победе над пандемией.