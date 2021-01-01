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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы допустили отмену основных ограничений в середине 2021 года

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московские власти планируют снять основную часть действующих ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в середине 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«Рассчитываем, что к динамичному восстановлению экономика перейдет уже к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большую часть действующих на сегодняшний день ограничений», — сказал он.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Материал дополняется

Москва коронавирус
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