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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О снятии значительной части ограничений можно будет говорить, когда провакцинируют 60—70% населения России, это может произойти ко второй половине года. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, передает «РИА Новости».

«Мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — сказал он. Малышев добавил, что наличие прививки не отменяет требование носить маски и соблюдение социальной дистанции.

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На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что определенный учеными требуемый уровень вакцинации населения (без учета переболевших и детей) составляет 60% населения России или 68 млн человек.

В мэрии Москвы говорили, что основную часть ограничений, введенных из-за COVID-19, планируется снять к середине 2021 года. По словам мэра Сергея Собянина, для борьбы с коронавирусом в Москве необходимо привить до 7 млн человек.

коронавирус вакцинация ограничения COVID-19
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