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Путин указал на необходимость соблюдения полицией закона на протестах

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время протестов закон должны соблюдать как митингующие, так и силовики. Об этом заявил президент Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами, комментируя прошедшие в регионах России несанкционированные акции протеста. Трансляцию ведет РБК.

«В рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и закона», — сказал президент.

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Он указал на недопустимость вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Президент отметил, что обычно впереди себя выставляют женщин и детей террористы.

Путин добавил, что все люди имеют право на выражение своей точки зрения, но только в пределах, отведенных законодательством. «Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — заявил российский лидер.

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В России 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его задержали в рамках дела «Ив Роше» в аэропорту Шереметьево сразу по прилете из Берлина, где политик был на лечении.

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В МВД указали, что в Москве к протестам присоединились примерно 4 тыс. человек. Reuters и Associated Press сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. протестующих соответственно.

В нескольких регионах во время митингов демонстранты столкнулись с силовиками. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали 3711 человек, из них в Москве — 1455 человек, в Санкт-Петербурге — 557. МВД пока не сообщало данные по задержанным. В Приморье, Москве и Петербурге возбуждены уголовные дела из-за перекрытых дорог участниками акции, а также дела за применение насилия к полицейским. В Москве возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм.

В Кремле заявили, что на митинги пришло мало народу. «Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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