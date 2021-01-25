Путин указал на необходимость соблюдения полицией закона на протестах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время протестов закон должны соблюдать как митингующие, так и силовики. Об этом заявил президент Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами, комментируя прошедшие в регионах России несанкционированные акции протеста. Трансляцию ведет РБК.

«В рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и закона», — сказал президент.

Он указал на недопустимость вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Президент отметил, что обычно впереди себя выставляют женщин и детей террористы.

Путин добавил, что все люди имеют право на выражение своей точки зрения, но только в пределах, отведенных законодательством. «Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — заявил российский лидер.