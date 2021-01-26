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Отравление Навального ,  
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Песков заявил о потере глаза водителем служебной машины в ходе акции

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Водитель служебной машины, который получил травму на Трубной площади в ходе несогласованной акции протеста, лишился глаза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Многие почувствовали на себе их прямое воздействие, физическое. Многие из правоохранителей почувствовали это на себе. Мы все с вами помним водителя, который лишился глаза благодаря этим «мирным» несогласным», — сказал Песков.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в Москве водитель машины с мигалкой травмировал глаз во время митингов. По данным агентства, автомобиль принадлежал ФСБ. По данным «РИА Новости», стекло машины разбили неизвестные и «выбили» водителю глаз. На кадрах с места видно, что автомобиль закидывали снежками.

23 января в разных городах России прошли несанкционированные протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 18 января суд арестовал его на 30 суток за нарушение режима по делу Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

Столкновения протестующих и ОМОН на протестах в Москве. Полное видео
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В ходе протестов в Москве прошли столкновения между сотрудниками полиции и протестующими. В Санкт-Петербурге участники митингов прорвали оцепление ОМОН. Всего, согласно данным «ОВД-Инфо», были задержаны 3 893 человека по всей России. Из них 1 533 в Москве и 570 в Санкт-Петербурге. МВД информацию о задержанных на акциях не приводило.

Комментируя прошедшие протесты, президент Владимир Путин 25 января в ходе общения со студентами указал на необходимость «выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом», назвав все, что выходит за рамки закона, контрпродуктивным и опасным.

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