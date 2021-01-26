Песков заявил о потере глаза водителем служебной машины в ходе акции

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Водитель служебной машины, который получил травму на Трубной площади в ходе несогласованной акции протеста, лишился глаза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Многие почувствовали на себе их прямое воздействие, физическое. Многие из правоохранителей почувствовали это на себе. Мы все с вами помним водителя, который лишился глаза благодаря этим «мирным» несогласным», — сказал Песков.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в Москве водитель машины с мигалкой травмировал глаз во время митингов. По данным агентства, автомобиль принадлежал ФСБ. По данным «РИА Новости», стекло машины разбили неизвестные и «выбили» водителю глаз. На кадрах с места видно, что автомобиль закидывали снежками.

23 января в разных городах России прошли несанкционированные протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 18 января суд арестовал его на 30 суток за нарушение режима по делу Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.