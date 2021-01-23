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Водителю машины с номерами АМР травмировали глаз во время акции протеста

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Водитель автомобиля с мигалкой травмировал глаз в Москве, где проходила протестная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль забрасывали снежками.

По данным «РИА Новости», инцидент произошел на Цветном бульваре. Неизвестные разбили стекло машины, водителю «выбили глаз», рассказал собеседник агентства. Пострадавшего увезли в больницу.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что травму нанесли водителю автомобиля, который «принадлежит ФСБ», во время несогласованной акции.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова позже сообщила РБК, что попросила водителей «нашего транспортного цеха по возможности строить свои маршруты так, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированных мероприятий». По ее словам, такая просьба последовала после публикации информации об инциденте с автомобилем с мигалкой на Трубной.

На одном из видео во время стычки протестующих с силовиками на Цветном бульваре снежками забросали автомобиль с номерами серии АМР, разбив окно.

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