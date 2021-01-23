Водителю машины с номерами АМР травмировали глаз во время акции протеста

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Водитель автомобиля с мигалкой травмировал глаз в Москве, где проходила протестная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль забрасывали снежками.

По данным «РИА Новости», инцидент произошел на Цветном бульваре. Неизвестные разбили стекло машины, водителю «выбили глаз», рассказал собеседник агентства. Пострадавшего увезли в больницу.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что травму нанесли водителю автомобиля, который «принадлежит ФСБ», во время несогласованной акции.