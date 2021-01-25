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Отравление Навального ,  
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Юрист ФБК сообщил о «депортации» в Белоруссию с мешком на голове

Владлен Лось, кадр из видео
Владлен Лось, кадр из видео (Фото: Штаб Навального / YouTube)

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Владлен Лось сообщил, что 24 января неизвестные в штатском вывезли его с мешком на голове к границе Белоруссии. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале «Штаб Навального».

Лось — гражданин Белоруссии. Его задержали в Москве 21 января, речь шла о вопросах миграционного законодательства, сообщил РБК глава юротдела ФБК Вячеслав Гимади. На следующий день Лося арестовали на трое суток по делу о неповиновении полицейскому. Юристу ФБК также выдали уведомление о том, что он должен покинуть Россию до 25 января.

По словам Лося, после окончания срока ареста его задержали «неизвестные в штатском». «Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону границы Республики Беларусь», — сказал он.

После полуночи, к моменту, когда заканчивался срок, в который Лось должен был покинуть Россию, юристу якобы сообщили, что он нарушил этот срок и теперь депортирован и не сможет вернуться в Россию в течение пяти лет.

После пересечения границы Белоруссии Лося, по его словам, встретили полицейские, которые сопроводили юриста до аэропорта. «Сейчас я нахожусь в безопасном месте», — сообщил он, не уточнив, где именно.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России и МВД Белоруссии.

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Лось был задержан 21 января. По его словам, к нему в московскую гостиницу пришли «15 полицейских», которые сообщили, что приехали по вызову 02 из-за того, что «кто-то кричал». Гимади сообщил РБК, что речь шла «об определенных вопросах миграционного законодательства». Он добавил, что Лось законно находился в России.

Юристу ФБК вручили уведомление о необходимости покинуть страну до 25 января, а также выдали запрет на въезд в Россию до 27 ноября 2023 года. На следующий день суд арестовал Лося на трое суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Адвокат Лося Мансур Гильманов, приехавший к задержанному 21 января, также был задержан и арестован — на пять суток по статье о неповиновении полиции. Гильманов говорил, что в ОВД его ударил сотрудник полиции.

Серия задержаний сторонников Навального произошла после призывов к несанкционированным митингам в его поддержку. 18 января оппозиционера арестовали на 30 суток по делу «Ив Роше». Это произошло на следующий день после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы яда «Новичок», эти же выводы предоставила Организация по запрещению химического оружия. Российские врачи исключили версию с отравлением оппозиционера, Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к случившемуся с Навальным.

Акции в поддержку Навального прошли 23 января во многих городах России. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», по стране были задержаны 3770 человек, из которых 1481 — в Москве. В МВД официальных данных о числе задержанных не озвучивали.

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