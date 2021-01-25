Юрист ФБК сообщил о «депортации» в Белоруссию с мешком на голове

Владлен Лось, кадр из видео (Фото: Штаб Навального / YouTube)

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Владлен Лось сообщил, что 24 января неизвестные в штатском вывезли его с мешком на голове к границе Белоруссии. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале «Штаб Навального».

Лось — гражданин Белоруссии. Его задержали в Москве 21 января, речь шла о вопросах миграционного законодательства, сообщил РБК глава юротдела ФБК Вячеслав Гимади. На следующий день Лося арестовали на трое суток по делу о неповиновении полицейскому. Юристу ФБК также выдали уведомление о том, что он должен покинуть Россию до 25 января.

По словам Лося, после окончания срока ареста его задержали «неизвестные в штатском». «Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону границы Республики Беларусь», — сказал он.

После полуночи, к моменту, когда заканчивался срок, в который Лось должен был покинуть Россию, юристу якобы сообщили, что он нарушил этот срок и теперь депортирован и не сможет вернуться в Россию в течение пяти лет.

После пересечения границы Белоруссии Лося, по его словам, встретили полицейские, которые сопроводили юриста до аэропорта. «Сейчас я нахожусь в безопасном месте», — сообщил он, не уточнив, где именно.