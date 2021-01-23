Суд в Москве арестовал адвоката сотрудника ФБК на пять суток

Симоновский суд Москвы арестовал адвоката организации «Апология протеста» Мансура Гильманова. Сам юрист заявил, что на него напал сотрудник полиции, в отделении куда адвокат приехал к своему подзащитному. Об этом «Апология протеста» сообщила в Twitter.

Суд признал Гильманова виновным в неповиновении полицейским (ч.1 ст. 19.3 КоАП). Его арестовали на пять суток.

По словам адвоката, 21 января он приехал в ОВД «Даниловский» к задержанному юристу ФБК (признан Минюстом иноагентом) Владлену Лосю. Гильманов хотел написать в отделении заявление, что его подзащитного удерживают в полиции без оформления надлежащих документов. «Однако около дежурной части сотрудник, находившийся на КПП, нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал», — заявил адвокат. После этого, по его словам, полицейский велел Гильманову лежать на полу с руками за спиной, юрист подчинился.

В составленном полицией протоколе, на который ссылается «Апология протеста», сказано, что когда Гильманов и муниципальный депутат Виктор Котов приехали в ОВД, дежурный сказал им подождать другого сотрудника полиции, а они «проигнорировали его указания и самовольно пробежали через контрольно-пропускной пункт в сторону главного входа ОВД» после чего к ним применили силу.