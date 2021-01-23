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Суд в Москве арестовал адвоката сотрудника ФБК на пять суток

Симоновский суд Москвы арестовал адвоката организации «Апология протеста» Мансура Гильманова. Сам юрист заявил, что на него напал сотрудник полиции, в отделении куда адвокат приехал к своему подзащитному. Об этом «Апология протеста» сообщила в Twitter.

Суд признал Гильманова виновным в неповиновении полицейским (ч.1 ст. 19.3 КоАП). Его арестовали на пять суток.

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По словам адвоката, 21 января он приехал в ОВД «Даниловский» к задержанному юристу ФБК (признан Минюстом иноагентом) Владлену Лосю. Гильманов хотел написать в отделении заявление, что его подзащитного удерживают в полиции без оформления надлежащих документов. «Однако около дежурной части сотрудник, находившийся на КПП, нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал», — заявил адвокат. После этого, по его словам, полицейский велел Гильманову лежать на полу с руками за спиной, юрист подчинился.

В составленном полицией протоколе, на который ссылается «Апология протеста», сказано, что когда Гильманов и муниципальный депутат Виктор Котов приехали в ОВД, дежурный сказал им подождать другого сотрудника полиции, а они «проигнорировали его указания и самовольно пробежали через контрольно-пропускной пункт в сторону главного входа ОВД» после чего к ним применили силу.

Гражданина Белоруссии Владлена Лося, работающего в ФБК, задержали 21 января. «Речь идет об определенных вопросах миграционного законодательства. Он в России законно находился», — пояснял глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. Задержанному вручили уведомление с требованием до 25 января покинуть Россию. Лосю выдали запрет на въезд в страну до ноября 2023 года. Симоновский суд Москвы 22 января арестовал Лося на трое суток по делу о неповиновении полиции.

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Основателя ФБК Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день суд арестовал его на 30 суток, заседание состоялось во втором отделе полиции УМВД. Меру пресечения для политика избрали после требования Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене оппозиционеру условного срока по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока — оппозиционер не отмечался в ведомстве пока находился в Германии. Рассмотрение ходатайства ФСИН запланировано на 2 февраля.

Сторонники Навального призвали к несогласованным акциямпротеста с требованием освободить политика в ряде российских городов 23 января. В МВД пообещали привлекать к ответственности за призывы к участию в акциях, СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Ряд сторонников Навального арестовали до акции, так его пресс-секретарь Кира Ярмыш получила 9 суток по статье об организации несанкционированного мероприятия (ч.2 ст. 20.2 КоАП, расследователь ФБК Георгий Албуров — 10 суток за призывы к акциям. Также, юриста фонда Любовь Соболь оштрафовали на 250 тыс. руб.

суд адвокат ФБК
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