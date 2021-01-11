Из тюрьмы в президенты за три месяца

Что намерен делать новый президент

Теперь Жапаров собирается заняться укреплением президентской вертикали власти. В ближайшие два месяца в Кыргызстане состоится конституционная реформа, заявил он поздно вечером в воскресенье, когда его победа уже стала очевидной. «После конституционной реформы будет новое правительство, новый парламент, который будет избираться по смешанной системе — по партийным спискам и одномандатным округам», — также сказал он и уточнил, что «все реформы должны закончиться до 1 июня».

Согласно нынешней Конституции, действующей с 2010 года (после апрельской революции и бегства из страны тогдашнего президента Курманбека Бакиева), однопалатный парламент имеет право отправить в отставку правительство и объявить вотум недоверия президенту, а премьер-министр, как и президент, может назначать министров. Конституционная реформа была главной предвыборной инициативой Жапарова, потому что за последние десять лет парламентаризм дискредитировал себя в Кыргызстане и разрушил страну, утверждала его команда.

Как Жапаров вернулся в большую политику

Жапаров вернулся в политику прямо из тюремной камеры, где отбывал срок по обвинению в захвате заложника. Сторонники освободили его 6 октября прошлого года, на второй день народных волнений, начавшихся из-за фальсификации итогов прошедших в октябре парламентских выборов. 10 октября Жапарова утвердили в должности премьер-министра. Еще через пять дней он вынудил президента Сооронбая Жээнбекова подать в отставку и занял его место, став исполняющим обязанности главы государства. В своем заявлении об отставке Жээнбеков пояснил, что не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, «проливший кровь и стрелявший в своих граждан».

Протесты в Кыргызстане начались из-за того, что на прошедших 5 октября 2020 года выборах большинство мест в парламенте заняли представители партий, тесно связанных с Жээнбековым. Люди вышли на улицы, требуя проведения новых выборов. Протесты переросли в столкновения с силовиками. Протестующие захватили несколько административных зданий, в том числе здание парламента.

Жапаров начал политическую карьеру в 2005 году, став депутатом парламента. Уже в 2007-м он занял должность советника президента Курманбека Бакиева. С 2008 года также был комиссаром Национального агентства республики по предупреждению коррупции, а затем — директором Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе.

Первый пик политической карьеры Жапарова пришелся на президентство Бакиева, правление которого в итоге привело к революции 2010 года. Противники Жапарова утверждают, что как политик он не состоялся бы без помощи клана Бакиевых. Однако сам Жапаров категорически отрицает любые связи с семьей беглого президента.

После свержения Бакиева Жапаров был избран в парламент от партии «Ата-Журт» («Отечество»). В октябре 2012 года он стал одним из организаторов митинга в Бишкеке, участники которого требовали национализации золоторудного месторождения Кумтор и пытались прорваться в здание парламента. Организаторов акции арестовали, и в августе 2013 года Жапаров был приговорен к лишению свободы, но затем оправдан решением вышестоящего суда. После этого он четыре года жил за границей, вернулся в Кыргызстан в 2017 году для участия в президентских выборах и снова был задержан, на этот раз по обвинению в похищении в 2013 году губернатора Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева.

В 2017 году в СИЗО Жапаров пытался покончить с собой — он был найден в камере с перерезанными венами, но врачи спасли его. В тюрьме Жапаров записывал видеообращения и вел аккаунты в социальных сетях, по-прежнему требуя национализации Кумтора, принадлежащего канадской Centerra Gold Inc., и критикуя власть.

Почему избиратели поддержали Жапарова

К сентябрю прошлого года рейтинг доверия Жапарова, по данным International Republican Institute, составлял 8%, а действующего президента Жээнбекова — лишь 6%, хотя в декабре 2019 года рейтинг Жапарова находился на уровне 3%.

Быстрый взлет Жапарова можно объяснить тем, что киргизский избиратель окончательно разочаровался в старой светской элите, полагает эксперт Института общественной политики Кыргызстана Марс Сариев. «Из-за своей двуличности, беспринципности наша политическая элита потерпела банкротство. Из-за этого народ уже был готов и к исламскому варианту», — утверждает он, отметив, что популярностью начали пользоваться даже криминальные авторитеты — из-за их относительно устойчивых принципов. «Пока Жапаров сидел, у него умерли родители, ребенок. Кроме того, он из тюрьмы боролся за национализацию золоторудного месторождения. Играла очень сильно легенда, что он из народа. Он воспринимался как такой архетип киргизского народа, этакий Манас (главный герой одноименного киргизского эпоса. — РБК), который восстановит справедливость», — говорит Сариев.

При Бакиеве Жапаров не был на первых ролях, что и позволило ему победить с гигантским перевесом, уверен эксперт. Из находящихся в сфере общественного внимания киргизских политиков Жапаров самый убедительный, считает он.

Будет ли в Киргизской Республике новая революция

Сейчас Кыргызстан находится в глубоком экономическом кризисе. Из-за пандемии и политического кризиса ВВП страны по итогам года сократился на 8,1%. Крупнейший кредитор республики — Китай — согласился отсрочить выплаты по долгу лишь на 2020 год, и их пик по-прежнему придется на текущий и следующий годы.

Несколько оппонентов Жапарова, в частности лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, а также бывший глава Комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев, заявили, что не признают итоги президентских выборов. Жапаров использовал административный ресурс и фальсифицировал процедуру голосования, утверждают они.

Из пяти президентов независимого Кыргызстана власть мирно и по закону передали только двое: Роза Отунбаева, занимавшая пост в переходный период 2010–2011 годов, и следующий за ней Алмазбек Атамбаев. Первый и второй президенты страны Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были вынуждены бежать из Кыргызстана. Жээнбеков подал в отставку также под давлением уличных протестов.

Сариев уверен, что Жапарову удастся отработать президентский срок без потрясений. «У него очень сильная народная поддержка. И я думаю, что он получит поддержку Москвы. Президентская, более жесткая, форма правления устраивает наших соседей — Россию, Казахстан, Узбекистан. Поэтому я думаю, что президент, который получит полноту власти, сможет переломить ситуацию», — считает эксперт.

Директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев не так уверен в перспективах Жапарова. «Во-первых, на выборы пришла примерно треть населения, причем именно те, кто поддерживают его и его изменения Конституции. Две трети, вероятно противники, остались дома. Во-вторых, Кыргызстан если и не либеральная страна, то с очень сильными традициями разделения власти, не между институтами, а между разными клановыми группами. И тут еще никто никогда не предпринимал попытку монополизировать власть», — перечисляет Казанцев проблемы, с которыми предстоит столкнуться Жапарову.

В Кыргызстане тяжелейший социально-экономический кризис, продолжает эксперт. «Это объективное обстоятельство, вызванное пандемией, но обвинять во всем будут Жээнбекова и Жапарова. Жапаров пока держится на том, что он популярен среди определенных групп населения. Его база — популистская антиэлитарная волна. Но сколько на ней можно продержаться — большой вопрос», — отмечает Казанцев. Оппозиция сейчас почти не слышна, потому что следит за тем, как Жапаров будет справляться с этим жестким кризисом, добавляет он: «Если он будет неуспешен, она тут же покажется или уже весной, или под парламентские выборы».

Жапаров старается наладить отношения с Москвой и уже получил поддержку — утром 11 января Владимир Путин признал его победу, отметил Казанцев. Однако России, конечно, не нравится, что он революционный лидер. «Россия хочет от него, чтобы он стабилизировал ситуацию, чтобы не создавал геополитических проблем, как Бакиев, который в свое время взял у Москвы деньги, чтобы закрыть американскую базу, а у американцев — чтобы оставить. В этом смысле работа Жапарова с Бакиевым — большой минус», — заключил эксперт.